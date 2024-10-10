Энергетическое самоубийство Европы и какая от этого польза. В Петербурге определили будущее мировой газовой отрасли

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС







Экономические и политические изменения, происходящие прямо сейчас на международном газовом рынке, формируют новый энергетический порядок, убеждены участники пленарного заседания Петербургского международного газового форума, который проходит в эти дни. На фоне вызовов и возможностей все идет к тому, что Россия может занять в нем лидирующие позиции, пришли к выводу в Экспофоруме.

“Фонтанка” выслушала участников и кратко резюмировала их мысли по поводу новейшего прочтения уклада международной газовой отрасли.

Отказ от поставок российского газа бьет по промышленности Европы, в некоторых отраслях объемы производства снизились до 10-летнего минимума, поделился председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

– Европейский Союз выбрал крайним свою промышленность. Эта политика привела к деиндустриализации, а себестоимость производства выросла на 25%. То, что происходит на европейском газовом рынке - это искусственное разрушение спроса на газ. Есть и более жесткие оценки и мнения экспертов. Некоторые говорят, что это энергетическое самоубийство Европы, другие — что на наших глазах экономический локомотив превратился в больного человека. Идет целенаправленное разрушение спроса на газ. Многие предприятия ЕС уже закрылись, а на 20% предприятий Германии полностью прекратили финансирование НИОКР, - заметил Миллер.

Он добавил, что в сложившихся условиях европейская промышленность не сможет быть конкурентоспособной и продолжится процесс деиндустриализации.

Отвечая на вопрос, может ли ухудшиться ситуация на мировом рынке газа, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто подчеркнул, что со стороны ЕС Венгрия испытывает политическое давление для отказа от энергетического сотрудничества с Россией.

– Мы имеем дело с эгоизмом со стороны Европы, с лицемерием. Те, кто заявляют с гордостью, что обходятся без российских ресурсов, возможно, говорят не всю правду. Доля российского СПГ, который поступает в западные порты Европы, растет. Посмотрите на объём российской нефти, которую покупают так называемые третьи страны, как, например, Индия. Посмотрите и на европейский импорт из этих стран. Импорт продолжает расти, - поделился Сийарто и заверил, что Венгрия сотрудничество с Россией будет поддерживать и впредь.

Отказ от долгосрочных контрактов в Европе создает неопределенность и волатильность на рынке. Появившийся новый игрок - спекулятивный капитал - вносит дополнительную непредсказуемость в ценообразование и торговлю, вызывая резкие колебания цен, что в конечном счете может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок.

Потерю крупного потребителя в лице Евросоюза позволят компенсировать страны с развивающейся экономикой, такие как Китай и Индия.

– За 9 месяцев 2029 года в сравнении с предыдущим периодом всемирный спрос на газ вырос на 60 млрд кубометров, на 80% прирост сформировали Китай, Индия и Россия, - подчеркнул Алексей Миллер.

По прогнозам экспертов, добавил он, в 2050 году спрос на газ достигнет уровня 5,7 триллиона кубометров.

– Следует отметить роль стран глобального юга. 25 лет тому назад они потребляли 45 % мирового спроса на газ. В текущий период времени их доля 55%. По нашим оценкам, к 2050 году объем потребления газа этими странами в мировом в энергетическом балансе будет 70%, - предположил топ-менеджер.

По словам Миллера, прямо сейчас формируется новый устойчивый газовый регион, который очерчен Центральной Южной Азией, Кавказом, Дальним Востоком. В перспективе будут создаваться новые крупные экспортно-ориентированные коридоры в направлении Северо-Восточной Азии.

Для устойчивого развития газовой отрасли огромную роль играют новые технологии и цифровизация. По инициативе участников Форума стран-экспортеров газа, куда входят 12 стран-участников (Алжир, Ангола, Аргентина, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Россия, Нигерия, Танзания, Узбекистан, Эквадор - прим. ред) и 8 наблюдателей (Ангола, Азербайджан, Ирак, Малайзия, Мавритания, Мозамбик, Перу и Сенегал - прим. ред.), и сосредоточены, по словам министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева, примерно 70% будущей газовой отрасли, в Алжире создан институт газовых инициатив.

– Технологический суверенитет нельзя сделать в одной стране. Его нужно делать совместно с дружественными странами. Основная задача — это развитие технологий, доступных для всех. На базе института газовых инициатив создаются новые единые стандарты для всей газовой отрасли. Это важно для того, чтобы все оборудование было взаимозаменяемо и работало в одном стандарте для всех участников. Для этого и поддержана идея создания газового банка, который мог бы финансировать проекты в газовой отрасли, - поделился Сергей Цивилев.

Тема создания в Турции газового хаба для поставок российского топлива в Европу в ближайшие несколько месяцев получит развитие, надеется министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. По этому вопросу государство тесно работает с “Газпромом”, уверил он.

– В течение ближайших месяцев можно будет объявить о прогрессе, достигнутом в деле реализации этого проекта, - поделился Байрактар.

Кроме объединения газовых потоков из России, двух из Азербайджана и собственного месторождения в Черном море, дающих суммарно 63 млрд кубометров, министр Турции заявил, что страна может использовать свои терминалы по регазификации, что позволит получать еще 25 млрд кубометров СПГ от России, Алжира, Катара и других производителей сжиженного природного газа.

Детально проработать вопрос создания газового хаба, через который можно было бы транспортировать газ с поврежденных «Северных потоков», Путин и Эрдоган поручили в октябре 2022 года. Торговлю через него планировалось начать уже в текущем году, однако осенью прошлого года развитие проекта застопорилось из-за разногласий о том, кто им будет управлять.

В заключение Алексей Миллер поделился соображениями, в каком направлении будет формироваться новый энергетический порядок применительно к США и России. Он отметил, что в Америке замедляются темпы добычи, истощаются сланцы месторождений, снижается финансирование геологоразведочных работ, а внутренний спрос растет:

– И самое любопытное, что мы видим в этом году - рост импорта на 7% год к году трубопроводного газа из Канады. Мало кто знает, что США является импортером газа. Глобальные изменения на газовом рынке создают возможность сделать российскую газовую отрасль еще более устойчивой. Этот абрис уже уверенно вырисовывается.