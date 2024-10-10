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Происшествия Пробежала перед автобусом, но угодила под легковую. ДТП на Маршала Захарова попало на видео

Пробежала перед автобусом, но угодила под легковую. ДТП на Маршала Захарова попало на видео

Обстоятельства ДТП, в котором пострадала девочка-подросток, раскрывает запись с камеры видеонаблюдения. Наезд произошел днем 9 октября в Красносельском районе Петербурга.

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10 комментариев

У дома 9 по улице Маршала Захарова 39-летний водитель Hyundai Solaris при повороте налево сбил 16-летнюю девочку. Она пересекала дорогу на зеленый сигнал и, как показывает видео, бегом. На записи видно, как девочка выбежала на «зебру» прямо перед автобусом, который тоже повернул на перекрестке, но направо. Ехал он достаточно медленно и притормозил, так что она пробежала, не останавливаясь.

А вот с «Солярисом» разминуться уже не вышло. Вовремя остановиться не вышло ни у потерпевшей, ни у водителя. От удара девочку подбросило. Как сообщали в главке, она получила травмы средней тяжести. По факту ДТП вынесено определение о возбуждении административного дела о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью.

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Комментарии
10
DEMOMON
1 час
Страйк - это наше всё...
282201992
58 минут
КОГДА Я УЧИЛСЯ В ШКОЛЕ, С 1 КЛАССА НАС УЧИЛИ С КАКОЙ СТОРОНЫ ОБХОДИТЬ АВТОБУС И ТРАМВАЙ И КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ПРОЕЗЖЁЙ ЧАСТИ . Это было в прекрасном СССР, с правильными вождями и грамотным отношением к своей работе. Хаос в стране..не видите, что ли, что никто в России ничего не делает, только в свой карман воруют....вообще гражданство у чиновников не русские все они ...продано всё и вся с 91 года ..мы тут лишние.. электорат.
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