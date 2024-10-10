Пробежала перед автобусом, но угодила под легковую. ДТП на Маршала Захарова попало на видео

Источник: «Фонтанка.ру»

У дома 9 по улице Маршала Захарова 39-летний водитель Hyundai Solaris при повороте налево сбил 16-летнюю девочку. Она пересекала дорогу на зеленый сигнал и, как показывает видео, бегом. На записи видно, как девочка выбежала на «зебру» прямо перед автобусом, который тоже повернул на перекрестке, но направо. Ехал он достаточно медленно и притормозил, так что она пробежала, не останавливаясь.

А вот с «Солярисом» разминуться уже не вышло. Вовремя остановиться не вышло ни у потерпевшей, ни у водителя. От удара девочку подбросило. Как сообщали в главке, она получила травмы средней тяжести. По факту ДТП вынесено определение о возбуждении административного дела о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью.