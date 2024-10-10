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Происшествия Водитель «Соляриса» сбил девочку, переходившую дорогу на Маршала Захарова на свой зеленый

Водитель «Соляриса» сбил девочку, переходившую дорогу на Маршала Захарова на свой зеленый

Девочка-подросток пострадала под колесами автомобиля в Красносельском районе Петербурга. Дорогу она переходила по правилам.

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3 комментария

ДТП случилось в три часа дня 9 октября у дома 9 по улице Маршала Захарова. Как сообщает 10 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 39-летний петербуржец на Hyundai Solaris при повороте налево сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 16-летнюю девочку, которая шла на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшая, первокурсница одного из городских лицеев, получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. По факту ДТП ведется проверка, вынесено определение о возбуждении административного дела по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью).

Водитель автомобиля, по информации «Фонтанки», за 2024 год к административной ответственности не привлекался. Автомобиль принадлежит жительнице Петербурга.

Всего, по данным УГИБДД, за 9 октября в Петербурге произошло 300 дорожных аварий, из которых с пострадавшими были 10. Травмы в них получили 9 человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб. В Ленобласти зафиксировали 80 ДТП, из них два серьезных. Пострадали в них четверо, все — взрослые. Погибших не было.

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Комментарии
3
Слава России!
44 минуты
какое административное? уголовное от степени тяжести
А13579
15 минут
Это был действительно петербуржец или «пэтэрбуржэц»?
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