Водитель «Соляриса» сбил девочку, переходившую дорогу на Маршала Захарова на свой зеленый

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти







ДТП случилось в три часа дня 9 октября у дома 9 по улице Маршала Захарова. Как сообщает 10 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 39-летний петербуржец на Hyundai Solaris при повороте налево сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 16-летнюю девочку, которая шла на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшая, первокурсница одного из городских лицеев, получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. По факту ДТП ведется проверка, вынесено определение о возбуждении административного дела по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью).

Водитель автомобиля, по информации «Фонтанки», за 2024 год к административной ответственности не привлекался. Автомобиль принадлежит жительнице Петербурга.

Всего, по данным УГИБДД, за 9 октября в Петербурге произошло 300 дорожных аварий, из которых с пострадавшими были 10. Травмы в них получили 9 человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб. В Ленобласти зафиксировали 80 ДТП, из них два серьезных. Пострадали в них четверо, все — взрослые. Погибших не было.

Источник: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти





