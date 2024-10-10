Internet Archive взломан. В сеть могли утечь данные 31 млн человек

Неизвестные хакеры взломали сайт Wayback Machine, принадлежащий некоммерческой организации Internet Archive. Предположительно утекли данные 31 миллиона пользователей сервиса, пишет ТАСС.

О похищении данных стало известно из оповещения, которое создали взломщики на сайте Internet Archive. «Вам никогда не казалось, что Internet Archive работает на честном слове и постоянно находится на грани катастрофического нарушения безопасности? Именно это только что произошло. Увидимся с 31 млн из вас на HIBP», — говорилось в сообщении.

Аббревиатура HIBP обозначает сервис, который собирает украденную в сети информацию. Владелец HIBP Трой Хант рассказал Bleeping Computer, что злоумышленник девять дней назад поделился базой данных аутентификации Internet Archive размером 6,4 гигабайта. В файле содержались адреса электронной почты, пароли и их временные метки смены. По словам Ханта, благодаря его сервису пользователи смогут ввести свой адрес электронной почты, чтобы подтвердить, были ли их данные раскрыты в результате этой утечки.

Кроме того, взлом подтвердил основатель организаций Internet Archive Брюстер Кале в своих соцсетях.

Цель Internet Archive, созданного в 1996 году, — предоставление всеобщего доступа к накопленной в интернете информации. Сервис Wayback Machine, относящийся к организации, архивирует в себя большую часть «открытого» интернета.