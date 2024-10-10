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Власть Общество Песков рассказал о предпочтениях Путина в одежде

Песков рассказал о предпочтениях Путина в одежде

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13 комментариев

Президент РФ Владимир Путин отдает предпочтение в одежде российским брендам, поддерживая производителей. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 10 октября, передает ТАСС.

«Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию», — подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил, что за последние пару лет вырос объем производства продукции отечественных дизайнеров.

Выбор российских брендов одежды Путин отметил накануне в ходе церемонии запуска по видеосвязи новых промышленных объектов в регионах. Российский лидер поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, отечественного ли производства его «костюмчик», и получил положительный ответ. «Здорово, прекрасно, к этому нужно стремиться», — ответил президент (цитата по «Вы слушали Маяк»).

Как писала «Фонтанка», одежда отечественных брендов подорожает к концу года еще на 20 %. Рост цен связывают в первую очередь с увеличением затрат на производство.

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Комментарии
14
vmacar
39 минут
Забавно все это слышать из уст любителя Brioni цирк продолжается))
Слава России!
47 минут
врёт как дышит
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