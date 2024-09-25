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Бизнес Возвращение секонд-хендов и экономия на качестве — что ждет российский фешен

Возвращение секонд-хендов и экономия на качестве — что ждет российский фешен

Одежда отечественных брендов подорожает к концу года еще на 20%

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19 комментариев

Согласно исследованию агентства Fashion Factory School, которое опросило более 150 отечественных ретейлеров, одежда российских брендов подорожает к концу года еще на 20%. Рост цен связывают в первую очередь с увеличением затрат на производство.

Повышение цен станет новой встряской для рынка. Предыдущую фешен-индустрия пережила в 2022 году, когда из России ушли многие западные бренды, зато их место стремительно заняли отечественные — от Henderson до Gloria Jeans. После этого рынок быстро восстановился: продажи одежды и обуви в 2023 году подскочили почти на 13%, приблизившись к 3 триллионам рублей. Причем онлайн-продажи выросли почти на треть, сейчас на них приходится половина рынка, подсчитал Info Line.

— Все так удивляются, будто везде всё дешевеет, а вот негодяи российские дизайнеры хотят обобрать. Мне кажется, повышение цен — это более чем логично, исходя из современных реалий, — говорит MSK1.RU дизайнер одежды, стилист Артур Нахапетов. — Хорошее сырье для производства иностранное. Неумолимо дорожают комплектующие и запчасти к оборудованию. Но главная проблема сейчас — это кадровый голод. Наши гости страны это хорошо поняли и начали диктовать условия по зарплате. Вот и пришлось резко поднять уровень зарплаты, чтоб не остаться один на один со швейными машинками.

Собственник модного бренда Зульфия Ханнанова объясняет повышение цен в первую очередь удорожанием работы квалифицированного персонала в Китае.

— Зарплата швеи на фабрике, где моя компания отшивает свою продукцию, может достигать 1500 долларов в месяц. Китай перестал быть дешевой площадкой производства. Но многие бренды стали заложниками этой дешевизны, так как перенос производства в другие страны (Турцию, Индонезию, Вьетнам) требует долгосрочного выстраивания новых отношений при более низком качестве, — объясняет Ханнанова.

— Неужели нельзя отшивать отечественные бренды в самой России?

— Уход фешен-брендов из Китая или Турции на российское производство — это компромисс по цене и качеству. В России себестоимость на единицу товара, как правило, выше. Но есть контрактные производства, готовые брать заказы на небольшие партии от 500–1000 штук на модель и цвет. В то время как в Китае минимальная партия — от 5 тысяч штук. Небольшой заказ позволяет точно спрогнозировать продажи и сократить товарные излишки.

Маркетолог Антон Глоба, основатель проекта globalno.pro, говорит, что в нынешних условиях производители будут вынуждены оптимизировать свои бизнес-процессы. И если на качестве это и не скажется, то на рыночном позиционировании — точно.

— Если раньше можно было позволить себе чуть больший маржинальный запас, то сейчас любая «жиринка» в виде лишних расходов может стать критичной. Компании будут активнее переходить на более доступные материалы или сокращать ассортимент. Попрощаемся с мелкими брендами и уникальными коллекциями, поскольку у них просто не будет ресурсов конкурировать с гигантами рынка, — объясняет Глоба.

— А можно ли ожидать, что люди начнут экономить на одежде?

— По крайней мере, потребители начнут задумываться о необходимости каждой покупки. Кризисное поведение характерно тем, что люди всё чаще делают выбор в пользу рациональных трат. Одежда из разряда «хочу» перемещается в категорию «нужна ли она мне действительно?» Рост цен подталкивает к осознанному потреблению, поиску скидок и акций. Так что ждем расцвета платформ перепродаж и секонд-хендов.

— Вы говорите о масс-маркете. Но станут ли экономить на одежде любители люксовых и премиальных брендов?

— Вы правы, люксовый сегмент может и вовсе не заметить изменений: его аудитория менее чувствительна к скачкам цен. В то время как массовый рынок будет искать компромиссы между качеством и ценой, премиальные бренды продолжат предлагать статусный товар для своего клиента.

Кстати, маркетологи не упустят возможности использовать ситуацию в свою пользу: ожидайте волну предложений, завернутых в концепции «устойчивости» и «ответственного потребления». Мы увидим, как производители будут продвигать одежду не как необходимость, а как долгосрочную инвестицию в экологию и собственный гардероб.

Дмитрий Капустин

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Комментарии
19
VKuser174198221
2 часа
"отечественный бренд" -это звучит гордо! Назовите хоть несколько......
279419426
2 часа
Ткани импортные, шьют в Китае. Такой же отечественный бренд, как некоторые автомобили
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