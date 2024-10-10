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Происшествия На Моховском разрезе в Кузбассе обрушился грунт. Под завал попали люди

На Моховском разрезе в Кузбассе обрушился грунт. Под завал попали люди

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На угольном предприятии филиала «Кузбассразрезуголь» в Беловском муниципальном округе Кемеровской области 10 октября обрушился грунт и часть породы. Инцидент произошел при производстве работ по выемке угля открытым способом.

По информации РИА Новости, под завалами оказались двое сотрудников — одного пострадавшего удалось поднять и доставить в больницу, второго в настоящее время откапывают. ТАСС уточняет, что найденный сотрудник — машинист бульдозера, а второй —машинист буровой установки.

Уголовное дело было возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности), сообщается в Telegram-канале регионального СК. Проверку организовала прокуратура Кузбасса.

На предприятии реализуется план ликвидации аварии.

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