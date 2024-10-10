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Происшествия Следствие выяснит, кто довел до самоубийства 10-летнюю школьницу из Мурино

Следствие выяснит, кто довел до самоубийства 10-летнюю школьницу из Мурино

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4 комментария

Уголовное дело о доведении до самоубийство возбуждено следственными органами Всеволожского района Ленинградской области. Накануне днем в Мурино местные жители нашли труп десятилетней девочки. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 10 октября.

В четверг около трех часов дня в полицию поступило сообщение о мертвой девочке, лежащей под окнами многоэтажки на улице Екатерининской. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что семья ребенка живет на 13 этаже. Сотрудники правоохранительных органов нашли предсмертную записку, которую изъяли вместе с телефоном погибшей четвероклассницы.

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Комментарии
4
VKuser213809524
52 минуты
Мурино и довело...
Ипсилон Ц
49 минут
Добро пожаловать в Жмурино.
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