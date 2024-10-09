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Происшествия На Витебском вокзале перестали ходить электрички. На платформах много народа

На Витебском вокзале перестали ходить электрички. На платформах много народа

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3 комментария

Электрички перестали приходить на Витебский вокзал Петербурга вечером 9 октября. Поезда также и не уходят из города. В здании вокзала скопилось много пассажиров. Об инциденте «Фонтанке» сообщили очевидцы произошедшего.

«Электрички с Витебского вокзала не уходят и не приходят. Причина неизвестна, горячая линия РЖД ничего не сообщает», – написал читатель. Другой местный житель также уточнил, что ж/д составы не ходят.

Сервис «РЖД Пассажирам» показывает, что электрички, например, из Павловска в Петербург начали сильно задерживаться примерно с 16 часов. На Витебский вокзал некоторые поезда приезжали на час позже назначенного времени.

В Северо-Западной пригородной пассажирской компании подтвердили задержку поездов «по техническим причинам». «Поезда следуют с задержками, отправляются и прибывают в пункт назначения с опозданием от 15 минут. Обращаем внимание, что возможны более длительные опоздания», — уточнили в пресс-службе СЗППК.

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Комментарии
3
OttoVonNasmorck
48 минут
Без паники!
280920854
48 минут
а по Яндексу все нормально! Яндекс показывает ложную информацию???
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