Нападающий СКА Кузнецов вернулся в состав команды после травмы плеча

Форвард хоккейного клуба СКА Евгений Кузнецов восстановился после травмы плеча и сможет принять участие в завтрашнем матче против минского «Динамо». Об этом 9 октября в своем Telegram-канале написал главный тренер армейцев с Невы Роман Ротенберг.

«Уже завтра Кузнецов сыграет в матче против минского „Динамо“. Это быстрое возвращение стало возможным благодаря отличной работе медицинской команды, реабилитологов и диетологов», — отметил Ротенберг.

Кузнецов получил травму 27 сентября в матче против «Северстали». Изначально сообщалось, что он может пропустить до двух месяцев.

Евгению Кузнецову 32 года. На его счету — Кубок Стэнли, два золота и две бронзы на чемпионате мира. В июле он подписал контракт со СКА до конца сезона-2027/2028. В девяти играх за команду он набрал 5 (1+4) очков.