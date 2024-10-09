На проспекте Маршала Жукова водитель припарковался на газоне у дома. Жильцы ломают голову, как авто попало за ограду

Источник: читатель «Фонтанки»







В Петербурге на проспекте Маршала Жукова водитель удивил своей необычной парковкой местных жителей. Об этом в среду, 9 октября, сообщил читатель «Фонтанки».



Судя по видео, водитель намеревался припарковать свою машину рядом с автомобилями соседей. Тем не менее по началу плавный заход сменился резким поворотом влево, и машина улетела прямо на газон. При этом машина встала точно параллельно ограждению, которое должно было охранять зеленый садик.

Источник: читатель «Фонтанки»

Такой маневр водителя, может быть, и испортил цветы у дома, но доказал прочность поребрика и забора — последний всего лишь погнулся. А вот фара машины начала часто моргать после произошедшего. Причина полета автомобиля неизвестна. Может быть, автолюбитель давно точил зуб на садик с цветами и деревьями возле родного дома.