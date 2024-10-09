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Общество РБК: Минтруд предложил запретить заказ опасных работ через онлайн-платформы

РБК: Минтруд предложил запретить заказ опасных работ через онлайн-платформы

Минтруд РФ предложил запретить предоставление услуг по работам повышенной опасности через онлайн-сервисы. К таким относятся, например, сварочные или высотные работы.

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1 комментарий

Соответствующая инициатива содержится в отзыве ведомства на законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике в Российской Федерации», пишет 9 октября РБК. Минтруд в нем указал, что считает необходимым установить запрет на принятие партнерами-исполнителями на онлайн-платформах заказов на работы повышенной опасности или по определенным профессиям, перечень которых установит правительство. Упомянутый законопроект призван отрегулировать правовые основы платформенной экономики и отношения между маркетплейсами и другими сервисами, их партнерами, то есть продавцами и исполнителями услуг, и потребителями.

По мнению Минтруда, предлагаемые нормы несут риск привлечения исполнителей, а на онлайн-платформах, это, как правило, самозанятые или индивидуальные предприниматели, к выполнению работ повышенной опасности. Это, к примеру, работы на высоте или в ограниченных пространствах, электро- и газосварочные работы.

Принципы безопасности при проведении таких работ установлены Трудовым кодексом. По закону, функционирование системы охраны труда ложится на плечи работодателя. Кроме того, по ряду профессий необходимо проходить стажировку на рабочем месте и обучение требованиям охраны труда. Однако эти требования распространяются только на тех, кто заключил трудовой договор с работодателем. А законопроект Минэкономразвития в том числе устанавливает условия, при которых оператор онлайн-платформы и пользователь-заказчик не считаются работодателями исполнителя. В итоге получается «правовая неопределенность».

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Комментарии
1
ixform
33 минуты
не.. лучше запретить объявления по опасным работам для частников кроме самозанятых с разрешенными оквэдами оставить только компании с уставным капиталом от 6 миллионов рублей и всё время им звонить и спрашивать разные вещи
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