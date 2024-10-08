«Принцессу на горошине» будут искать в Москве

Кинокомпания «Марс Медиа» 8 октября рассказала о своем новом проекте, основанном на сказке Андерсена «Принцесса на горошине». Сейчас пока Яна Райская и Дарья Пушкова работают над сценарием, а съемки начнут летом 2025 года.

«Новая версия расскажет историю принца Филиппа, который, отчаявшись найти невесту в своем сказочном королевстве, попадает в современную Москву, где случайно знакомится с Лизой, — рассказали в „Марс Медиа“. — Лиза, которую бросил парень, не верит в любовь и принцев, поэтому не воспринимает Филиппа всерьез. Но соглашается ему помочь, тем более что на конкурсе красоты, который она организует, невест пруд пруди. Филипп уверен, что найдет на конкурсе свою суженую, ведь у него есть волшебная горошина, которая поможет определить настоящую принцессу».

Интересно, что «Марс Медиа» не одна собралась снимать фильм по этой сказке — в августе о намерении выпустить цикл киносказок про принцесс заявили в KD Studios.