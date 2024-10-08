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Афиша Plus Кино «Принцессу на горошине» будут искать в Москве

«Принцессу на горошине» будут искать в Москве

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1 комментарий

Кинокомпания «Марс Медиа» 8 октября рассказала о своем новом проекте, основанном на сказке Андерсена «Принцесса на горошине». Сейчас пока Яна Райская и Дарья Пушкова работают над сценарием, а съемки начнут летом 2025 года.

«Новая версия расскажет историю принца Филиппа, который, отчаявшись найти невесту в своем сказочном королевстве, попадает в современную Москву, где случайно знакомится с Лизой, — рассказали в „Марс Медиа“. — Лиза, которую бросил парень, не верит в любовь и принцев, поэтому не воспринимает Филиппа всерьез. Но соглашается ему помочь, тем более что на конкурсе красоты, который она организует, невест пруд пруди. Филипп уверен, что найдет на конкурсе свою суженую, ведь у него есть волшебная горошина, которая поможет определить настоящую принцессу».

Интересно, что «Марс Медиа» не одна собралась снимать фильм по этой сказке — в августе о намерении выпустить цикл киносказок про принцесс заявили в KD Studios.

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Комментарии
1
282222362
19 минут
"сказочном королевстве, попадает в современную Москву" - что-то все современные российские киносказки на этом основаны, современное окружение пересекается с сказкой. А где обычные сказки, не "модифицированные"?
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