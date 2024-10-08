«Беда-беда, огорчение!» Посмотрите трейлер полуанимационного фильма «Домовенок Кузя» с голосами Бурунова и Харламова

Компания «Атмосфера кино» 8 октября выложила почти трехминутный трейлер предстоящего полуанимационного фильма «Домовенок Кузя». Ленту про героя популярного советского мультфильма «Кинокомпания братьев Андреасян» намерена выпустить 19 декабря.
Лохматый герой вместе с хозяевами перебирается из деревенского дома в их городскую квартиру, но там ему не рады — причем не сами хозяева, а «главный домовой ЖК» Нафаня. Но вместе с добрыми пришельцами из сказочного мира в человеческую вселенную попадает и обворожительная Баба Яга, хвастающаяся метлой последней модели, — уже очевидно, главная звезда фильма, блистательно сыгранная Екатериной Стуловой.
В фильме снялись София Петрова, Марк Богатырев, Алика Смехова, Женя Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов. Домовенка озвучил Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов.
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