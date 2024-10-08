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Афиша Plus О «других Романовых» и их дворцах бесплатно расскажут в Библиотеке Герцена

О «других Романовых» и их дворцах бесплатно расскажут в Библиотеке Герцена

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Не такие уж они «другие»: представители рода, великие князья и княгини. И все-таки мы не очень осведомлены о, допустим, Александре Михайловиче или Алексее Александровиче, Марии Николаевне или Николае Николаевиче Старшем. Узнаем больше 10 октября. Бесплатно. 12+

Владимирский дворец в Санкт-Петербурге

Третий сын Николая I, Николай (Старшим он станет при рождении сына, тоже Николая), в юности был влюблен в дочь принца Карла Прусского, Марию Анну. Но брак был невозможен — слишком близкое родство. Она потом вышла замуж за принца Фридриха Вильгельма Гессен-Кассельского, вдовца — он был женат на ее кузине, дочери Николая I Александре (вот как все переплетено). А Николай Николаевич сочетался браком с Александрой Фридерикой Вильгельминой, дочерью герцога Ольденбургского, ставшей в православии Александрой Петровной. С ней и поселился в специально построенном дворце рядом с Благовещенским мостом.

Спустя всего несколько лет после новоселья великий князь снимет для своей любовницы, балерины из труппы Мариинского театра Екатерины Числовой, квартиру с окнами прямо на великокняжеский дворец. Даме сердца достаточно было зажечь в окне две свечи — и Николай Николаевич, сидя в своем рабочем кабинете, «считывал сигнал»: его ждут «в гости».

О чем могут поведать великокняжеские дворцы, расскажет историк, экскурсовод и писатель Виктор Дубов. Слушаем 10 октября первую часть лекции «Другие Романовы. Великокняжеские дворцы Петербурга» в Библиотеке им. А. И. Герцена (Новгородская ул., д. 27). Начало в 18.30.

Александра Шеромова

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