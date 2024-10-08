Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

вос.

 762мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
Нобелевская премия по медицине
Центр безэкипажных катеров
Промышленный Петербург
Обидел учителя — плати
Лавров сказал американцам всю правду
Почему ненавидят квадроберов
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Средняя пенсия по старости вырастет до 24,1 тыс. рублей в 2025 году

Средняя пенсия по старости вырастет до 24,1 тыс. рублей в 2025 году

1 693
16 комментариев

В России в 2025 году размер средней пенсии по старости будет достигать 24,1 тысячи рублей, пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета Соцфонда на предстоящие три года.

Добиться этого получится благодаря индексации выплат для пенсионеров и для работающих пожилых людей. Ожидается, что к концу следующего года средняя пенсия вырастет на 7,5 %, хотя изначально прогнозировался рост в 7,3 %. К концу 2024 года размер выплаты составит 22,4 тысячи рублей, пишет СМИ.

С 1 октября в России были проиндексированы пенсии бывших военнослужащих. Вместе с ними довольствие выросло и у экс-сотрудников ФСБ, полицейских, СК, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомств. Выплаты им проиндексировали на 5,1 %.

Пенсии по старости в 2025 году проиндексируют всего раз, по причине «высокого инфляционного тренда».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Ырыс
2 часа
И достигнет наконец 70 долларов!
Слава России!
1 час
не корректно и порождает иллюзию, пишите минимальную, а это 7689, 😘
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55