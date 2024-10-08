Средняя пенсия по старости вырастет до 24,1 тыс. рублей в 2025 году

В России в 2025 году размер средней пенсии по старости будет достигать 24,1 тысячи рублей, пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета Соцфонда на предстоящие три года.

Добиться этого получится благодаря индексации выплат для пенсионеров и для работающих пожилых людей. Ожидается, что к концу следующего года средняя пенсия вырастет на 7,5 %, хотя изначально прогнозировался рост в 7,3 %. К концу 2024 года размер выплаты составит 22,4 тысячи рублей, пишет СМИ.

С 1 октября в России были проиндексированы пенсии бывших военнослужащих. Вместе с ними довольствие выросло и у экс-сотрудников ФСБ, полицейских, СК, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомств. Выплаты им проиндексировали на 5,1 %.

Пенсии по старости в 2025 году проиндексируют всего раз, по причине «высокого инфляционного тренда».