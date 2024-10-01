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Общество Новые правила ОСАГО, призыв и рост пенсий: законы с октября 2024 года

Новые правила ОСАГО, призыв и рост пенсий: законы с октября 2024 года

Разбираемся, что изменится в нашей жизни с сегодняшнего дня

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Среди октябрьских изменений есть поправки, касающиеся таксистов и их пассажиров

Каждый месяц в России вступают в силу какие-нибудь новые законы, постановления правительства и прочие нормативно-правовые акты разного уровня. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому ежемесячно мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня расскажем о том, что поменяется в России в октябре 2024 года.

Стартует осенний призыв

Традиционно 1 октября начинается осенний призыв в армию, эта осень не стала исключением — 30 сентября Владимир Путин подписал соответствующий указ. Призвать этой осенью планируется 133 тысячи срочников.

Как сообщили в Генштабе, о явке в военкомат призывников будут оповещать бумажными повестками, их будут вручать лично под расписку или направлять заказными письмами.

В сентябре стал доступен сайт реестра электронных повесток, однако на нём указано, что пока проводится проверка лишь в нескольких регионах. По словам Картаполова, сейчас нужно наработать методологию его применения, чтобы 1 января 2025 года он заработал в полном объеме.

Также сообщалось, что призывников начнут отправлять в места прохождения службы 15 октября. Замначальника ГОМУ Генерального штаба, вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что срочники не будут участвовать в выполнении задач СВО в новых регионах.

Военным пенсионерам проиндексируют выплаты

С 1 октября вырастут пенсии военных пенсионеров. Вместе с бывшими военнослужащими прибавку получают и экс-силовики, служившие в ФСБ, полиции, Следственном комитете, Росгвардии, ФСИН, внешней разведке, пограничных войсках, противопожарной службе и других формированиях, созданных по закону. Планировалось, что индексация составит 4,5%, однако в июле был принят закон, который ее увеличил. Как сообщали в Госдуме, в итоге пенсии бывших военных и силовиков в октябре вырастут на 5,1%.

Бюджетникам поднимут зарплаты

В октябре вступит в силу распоряжение правительства об индексации зарплат. Правда, касается оно только бюджетников, да и то не всех — речь идет о преподавателях федеральных вузов, медработниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, науки и культуры. Также индексация распространяется на гражданский персонал силовых структур — Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардии. Индексация составит 5,1%.

Роскомнадзор сможет блокировать «зеркала»

С октября копии запрещенных сайтов, их еще называют «зеркалами», будут блокироваться напрямую Роскомнадзором. Прежде информация об обнаружении такого сайта передавалась в Минцифры, которое в течение суток должно было принять решение о признании его копией. Это решение направлялось в Роскомнадзор, который уже принимал меры для блокировки.

— Такой подход позволит значительно ускорить ограничение доступа к «зеркалам» сайтов, — сообщили в Госдуме. — Обязанность прекратить в поисковой системе выдачу сведений о сайте, являющемся копией заблокированного, возлагается на всех операторов таких систем.

Новые правила ОСАГО

С 1 октября начнут действовать новые правила ОСАГО — документ переработали в соответствии со всеми изменениями законодательства, частично изменили его структуру. Некоторые поправки коснулись и содержания. Например, уточняются отдельные основания досрочного прекращения договора ОСАГО, связанные с гибелью транспортного средства и увеличением страхового риска. Также скорректированы формы документов: из страхового полиса убрали поле с подписью страхователя, а в форму извещения о ДТП добавили место для нанесения QR-кода, который ведет на страницу загрузки «Госуслуги Авто» с описанием условий и порядка оформления европротокола.

Таксистам запретят работать без ОСГОП

30 октября истекает срок, в течение которого таксисты должны были заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) и предоставить информацию о нём в уполномоченный орган. В противном случае полученное ранее разрешение на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси приостановят и аннулируют.

Этот полис ввели с 1 сентября, защищает он права пассажиров, но оформлять его нужно самим таксистам. Страховка позволит клиентам такси получить большую компенсацию в случае причинения вреда их жизни и здоровью — до 2 миллионов рублей. Прежде компенсация была предусмотрена только в рамках ОСАГО — 500 тысяч рублей.

Екатерина Бормотова

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