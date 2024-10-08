Детективы против коррумпированных полицейских в новом триллере «Час тишины»

кадр из трейлера/YouTube







10 октября в кино стартует криминальный триллер Брэда Андерсона «Час тишины». По сюжету, детектив полиции Бостона теряет слух в результате несчастного случая и вынужден оставить работу. Тем не менее, он со своим бывшим напарником берется защитить также глухую свидетельницу убийства от покушения коррумпированных полицейских — и многоквартирный дом, где живет женщина, становится местом напряженной схватки.

Главного героя в фильме сыграл Юэль Киннаман, лучше всего известный зрителям по главной роли в сериале «Видоизмененный углерод». Роль его напарника исполнил Марк Стронг («Шерлок Холмс», «Рок-н-рольщик»). Их оппонента, продажного полицейского, сыграл Мекай Файфер («8 миля», «Дивергент»).

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Матвей Пирогов