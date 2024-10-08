«После такой ипотеки мне нужна терапия». Петербуржцы — о том, как справляются с кредитами на жилье

Источник: Анастасия Шпак







Рост ключевой ставки Центробанка и отмена программ льготного ипотечного кредитования привели к тому, что жилье в ипотеку берут реже, а если и берут, то с платежами на более долгий срок. В октябре Центробанк сообщил, что половина заемщиков 2024 года выплатят ипотеку в возрасте 65 лет или старше. Всего в городе около 240 тысяч человек имеют ипотечные кредиты. Все вместе они должны банкам 1,2 трлн рублей. «Фонтанка» пообщалась с некоторыми из них — о том, каково им живется с ипотекой.

СПРАВКА: В начале 2022 года средний срок, на который выдавались ипотечные кредиты, составлял 21,4 года. К августу 2024 этот показатель достиг 24,8. Если брать отдельно только кредиты на новостройки, средний срок выданного кредита будет уже 26,9 года. При этом 23,6 % заемщиков погашают ипотеку досрочно (в среднем через 4,3 года). Средний размер ипотечного кредита, взятого петербуржцами летом 2024 года — 4,4 млн рублей. Если брать только новостройки, то 6,1 млн. По данным Центробанка на июль 2024 года, у 87 % ипотечников размер задолженности не превышает 5 млн рублей. Средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройке в Петербурге — 6,17 %, на вторичном рынке — 11,51 %.

«Всё самое абсурдное произошло со мной»

Анастасии Шпак 26 лет, она работает маркетологом в медицинской клинике. На сегодня девушка выплачивает две ипотеки, в том числе за жилье, которое обрушилось вместе с частью дома на Большой Зелениной, 1/44. Накануне инцидента она получила комнату в маневренном фонде, но пока что живет у друзей.

Первую ипотеку Анастасия оформила четыре года назад, на квартиру в новостройке. Благодаря месту работы и специализации, ей удалось получить льготную IT-ипотеку под 3 %, на 30 лет. Ежемесячный платеж составлял 23 тысячи рублей в месяц, и его с лихвой покрывала плата от арендаторов квартиры.

Вторую ипотеку девушка решила оформить, переехав жить и работать в Петербург. Еще в детстве у нее появилась мечта о квартире на Петроградской стороне. В 2023 году была возможность ее реализовать – заработанных денег в общем хватало на первоначальный взнос.

«Я написала о своей мечте подруге-риелтору. Она посмотрела реестр объектов — и сказала, что есть куча квартир в нужном мне ценовом диапазоне. Уже через неделю, с другими агентами, я поехала смотреть варианты. Сначала на Большом проспекте, а потом — ту самую, на Большой Зелениной. Она была дороже остальных. Я зашла — и поняла, что вот она, моя мечта», — вспоминает Анастасия.

Квартирой мечты оказалась студия за 7 млн рублей с красивым ремонтом в доме начала XX века постройки. То, что ее сделали на базе двух комнат в шестикомнатной коммуналке, смутило, но агенты заверили, что всё в порядке. Об аварийном состоянии дома не знали ни Анастасия, ни банк, ни страховая компания.

квартира Анастасии до обрушения квартира Анастасии до обрушения квартира Анастасии до обрушения квартира Анастасии до обрушения квартира Анастасии до обрушения квартира Анастасии до обрушения 1 из 6 квартира Анастасии до обрушения Источник: Анастасия Шпак

Банк сначала одобрил ипотеку под 8 %, но оформить ее оперативно не удалось, поэтому сделка была заключена в конце ноября 2023 под 16 %. Время ушло на сбор отказов от покупки со всех остальных собственников в коммунальной квартире. Одному из них, недавно вышедшему из мест лишения свободы, пришлось сначала помочь восстановить документы.

Вторую ипотеку оформили тоже на 30 лет, с ежемесячным платежом в 70 тысяч рублей. В студии уже был хороший ремонт, с современной ванной и кухней, водонагревателем. Но практически не было мебели, и только на нее у девушки ушло еще порядка 500 тысяч рублей.

Пожить в студии, которую сама девушка считала раем, удалось более-менее спокойно всего три месяца после необходимого ремонта и закупки мебели. В декабре 2024-го она получила первое уведомление о выселении из-за капремонта дома, а в марте — требование сделать это немедленно. На решение вопросов с банком и временным жильем ушло еще пять месяцев.

От рабочих, отвечающих за капремонт, Анастасия узнала, что планировка ее студии не согласована, поэтому ее намерены привести в первоначальный вид, в соответствие с планами БТИ — то есть сделать две комнаты и в одной из них прорубить окно в парадную. О таких новостях было необходимо уведомить банк. Параллельно девушка попробовала запустить процесс согласования актуальной планировки жилья.

Вместе с тем возникли проблемы и с правом на место в маневренном фонде, поскольку девушка не была прописана в своей студии, зато имеет квартиру в Краснодаре. Нужно было получить регистрацию в Петербурге и попробовать добиться жилья, в которое поместится новая мебель, — это удалось.

4 августа Анастасия пришла в студию на Большой Зелениной, чтобы с друзьями вывезти мебель, но не успела сделать это: ее вывели из дома сотрудники МЧС, и вскоре дом начал обрушаться.

«Я зашла, чувствую, пол проседает. Прошла дальше, слышу, что-то падает. Я думала, это просто штукатурка. Села на подоконник ждать друзей. И тут МЧС подъезжает. Слышу, кто-то рвется в квартиру. Открываю — спасатели. Я стала бегать по квартире, нашла пожилую соседку — она не хотела покидать свою комнату, ее вынесли на руках», — вспоминает Анастасия.

Сначала она наблюдала за тем, что происходит с домом, из шаверменной по соседству, потом ее с друзьями эвакуировали и оттуда. У дома потихоньку обрушалась крыша, дымоход. Ночью рухнула часть перекрытий.

Через несколько дней девушка вместе с сотрудниками МЧС пришла посмотреть состояние своей студии — и увидела, что она полностью разрушена. В отличие от всех остальных комнат в этой коммуналке.

квартира Анастасии после обрушения Источник: Анастасия Шпак

По словам Анастасии, первое время она была вынуждена платить ипотеку за уже несуществующую студию в прежнем режиме — 70 тысяч рублей в месяц. Потом банк провел реструктуризацию обеих ее ипотек. В течение года она будет платить по 10 % от обычного (то есть по 7 тысяч за студию). Через год платеж станет выше, чем был. В случае с петербургской квартирой это порядка 80 тысяч в месяц. Потом размер платежей станет прежним.

В результате реструктуризации срок ипотеки продлили до 34 лет. Если ничего не изменится, последний платеж по ней будет в 2058 году, когда Анастасии исполнится 60 лет.

«Сейчас я очень жду результатов экспертизы дома. От нее зависит решение страховой компании. К слову, страховка на студию у меня заканчивается, и не совсем понятно, как ее продлевать, какую силу будет иметь этот документ, учитывая, что объект просто не существует», — рассказывает Анастасия.

Возможно, ей придется добиваться компенсаций через суд. В прошлом у девушки была мысль взять еще одну ипотеку, на квартиру в Москве, где она часто бывает в командировках. Но сейчас уже не хочется ничего.

«После такого опыта ипотеки мне, возможно, нужна какая-то терапия, потому что всё самое абсурдное, что могло и даже не могло случиться, произошло со мной. Да и дадут ли мне после этого ипотеку?» — рассуждает Анастасия.

«Теперь есть возможность побыть в тишине»

Любови (имя изменено) и ее мужу по 52 года. Они взяли ипотеку на 15 лет под 11 % в июле 2023-го. Пока пара не имеет возможности погашать ее досрочно, и если всё пойдет своим чередом, то последний платеж они внесут, когда им будет по 66. Ежемесячный платеж составляет 92 тысячи рублей.

Любовь — графический дизайнер, ее гражданский супруг — IT-специалист. Они никогда не брали крупных кредитов, но ради улучшения жилищных условий решили на это пойти. У них уже была своя двухкомнатная квартира в Пушкине, но нужно было нечто более просторное и удобное: в семье двое несовершеннолетних детей, которые уже подрастают.

Чтобы внести первый взнос, пара брала кредит под 17,5 %. На его погашение потребовалось около года. Любовь работала без отпусков.

При оформлении ипотеки семья столкнулась с некоторым количеством подводных камней. Во-первых, не удалось воспользоваться льготной IT-ипотекой из-за возрастных ограничений (до 50 лет включительно). Во-вторых, несмотря на долгую жизнь вместе (25 лет), пара не в браке — и поэтому не удалось использовать на покупку жилья материнский капитал. Были мысли пожениться, но, опять же, если делать это прямо перед запросом на ипотеку, это может вызвать подозрения проверяющих.

Квартиру искали в исторических частях Пушкинского района: перебирали варианты в Пушкине, Павловске, начиная с недорогих. На поиски ушло больше двух месяцев. Остановились на трехкомнатной квартире в доме 1980-х годов постройки, с хорошей транспортной доступностью. Она обошлась в 9,1 млн рублей.

«Когда я вошла в эту квартиру, я поняла, что здесь надо жить. Хорошие потолки, стены. Удачные пропорции, геометрия. Просторная кухня. Теперь у каждого из нас больше личного пространства. Квартира абсолютно жилая, мы сделали минимальный ремонт», — рассказывает Любовь.

Единственное, на что потребовались дополнительные деньги, — это новые обои в одной из комнат, которая была сильно прокурена.

Любовь рассказывает, что, безусловно, ипотека накладывает ограничения на повседневную жизнь, но примерно в той же степени, что и, например, лечение домашних животных. Она уверена: оно того стоит.

«Я гораздо более счастлива, чем раньше. Теперь у меня есть возможность побыть одной, в тишине, заняться чем-то для себя», — говорит Любовь.

«В коммуналке с соседями не одиноко»

Леониду 28 лет, он работает электриком на заводе. Взял ипотеку в июле 2023 года, на 25 лет, под 12,3 %. Это позволило ему купить комнату в коммуналке за 2,7 млн рублей. К моменту планового погашения кредита ему исполнится 53 года.

Молодой человек переехал из Татарстана шесть лет назад. До этого работал электриком на ГЭС, а уже в Петербурге занимался обслуживанием электричек, радиосетей. Перед тем как взять ипотеку, искал стабильное место работы специально «под неё» — и так устроился на завод.

«Я думаю, ипотека была для меня единственным возможным выбором. Родители тогда продали свою квартиру в Татарстане, отдали мне часть денег — и я потратил их на первый взнос. Для меня важно жить в центре города, поэтому, кроме комнаты, ничего другого я бы купить не мог», — рассказывает Леонид.

Ежемесячный платеж по его ипотеке составляет 18 тысяч рублей, это сопоставимо с арендной платой за такую комнату. Погашать ипотеку досрочно мужчина не торопится — он исходит из предположения, что рубль будет со временем дешеветь, поэтому нагрузка по выплатам будет только снижаться в сравнении с оплатой труда.

На поиск подходящего жилья вместе с риелтором ушло два месяца. Выбор остановился на комнате в восьмикомнатной коммуналке недалеко от Лиговского проспекта, в доме начала XX века постройки. Леонид уверен, что ему очень повезло с соседями: они вместе проводят время и стараются решать общие проблемы, например с капремонтом дома.

«Конечно, я понимал все риски своего выбора. Это старый фонд, в какой-то момент дом могут признать аварийным. Коммуналка — это еще и возможные проблемы с документами, поэтому нужно было всё тщательно проверять. Но я ничуть не жалею и считаю, мне фортануло», — говорит Леонид.

На ремонт комнаты ушло 300 тысяч рублей, и он еще не завершен. Общие затраты на различные доделки молодой человек оценивает в 400 тысяч рублей.

«Когда я заехал, для меня было неожиданностью аварийное состояние потолка. Много лет трещины на нем просто замазывали. Когда я и сам стал это делать, обнаружилось, что плита двигается. Это могло просто рухнуть мне на голову. Поэтому срочно съехал и заказал рабочих сделать нормально потолок», — рассказывает Леонид.

Комната Леонида до и во время ремонта Комната Леонида до и во время ремонта Комната Леонида до и во время ремонта Комната Леонида до и во время ремонта Комната Леонида до и во время ремонта 1 из 5 Комната Леонида до и во время ремонта Источник: Леонид

Кроме этого, нужно было перекладывать электропроводку, очищать и выравнивать стены. Устанавливать новую балконную дверь, потому что прежняя сгнила. На этом этапе потребовались долгие переговоры с ЖКС: рабочие боялись браться за демонтаж старой дверной рамы из-за трещин в фасаде. В итоге Леонид снял сгнившую дверь сам, только после этого необходимые работы продолжились. Фасад по-прежнему в плачевном состоянии, и ремонтировать его планируют не раньше 2026 года.

Чтобы подстраховать себя, Леонид старается иметь накопления на два-три взноса по ипотеке. На вопросы о том, считает ли он риском возможную мобилизацию или призыв, воздерживается от ответа.

«Я доволен своим решением. Я рад, что живу в центре: здесь кофейни, бары, близко до работы. В коммуналке с соседями не одиноко. Я пробовал жить в отдельной квартире в Московском районе — это совершенно не то», — говорит мужчина.

Комната Леонида после ремонта. Комната Леонида после ремонта. 1 из 2 Комната Леонида после ремонта. Источник: Леонид

«Жизнь подстегнула найти работу, которая позволит платить»

Анастасии Поповой 27 лет, она работает в компании, которая занимается продажами лабораторного оборудования. До недавнего времени работала в лаборатории Росздравнадзора.

Взяла ипотеку по льготной ставке для медработников под 7,8 % на 20 лет в 2020 году. Старалась погашать досрочно, поэтому осталось всего шесть лет. Ежемесячный платеж составляет 21,4 тысячи рублей.

В Петербург Анастасия переехала шесть лет назад из Татарстана, с первым взносом по ипотеке ей помогли родители. Она отмечает, что кредит способствовал росту ее доходов.

«Когда я взяла ипотеку, я зарабатывала 35 тысяч рублей в месяц. Первое время мне помогало то, что я жила не одна. А потом жизнь подстегнула меня найти такую работу, которая позволит мне не голодать и платить за квартиру. Теперь я зарабатываю 90 тысяч в месяц», — говорит Анастасия.

Кроме работы с лабораторным оборудованием, девушка занимается изготовлением игрушек: шьет их и продает, продвигая через интернет-платформы. В месяц ей это приносит от 10 тысяч рублей, она сама считает это скорее хобби.

При поиске жилья на выбор подходящей квартиры ушло около месяца. В тот период цены росли, поэтому девушка старалась успеть взять сразу то, что понравилось. Ее мама риелтор, поэтому страхов перед покупкой не было.

Поиски остановились на однокомнатной советской квартире в Выборгском районе, недалеко от метро «Проспект Просвещения». На тот момент она стоила четыре миллиона рублей.

В ремонт пришлось вложить больше 200 тысяч рублей, и еще многое предстоит сделать. В первую очередь было необходимо сделать нормальный пол: прежний проседал, выглядел странно и сохранил на себе следы прежних событий.

«Был квадратный паркет, покрашенный серой краской. Я думала его просто циклевать, но выяснилось, что на нем, вероятно, умер и долго лежал один из прежних жильцов. Об этом местные старожилы рассказали моему работнику: что здесь дедушка жил один, его не сразу нашли, где-то в углу. Поэтому бывшие хозяева и покрасили паркет. Так что оставить его было никак нельзя», — рассказывает Анастасия.

Во всей квартире был еще советский ремонт, где-то неровные стены и заметные стыки между плитами, так что переделывать это нужно было и просто из соображений эстетики — современно и на свой вкус.

«Раньше я думала, что как закрою эту ипотеку — и можно будет взять еще одну, купить „двушку“ или комнату в центре, чтобы сдавать. Но, конечно, сейчас это было бы безумной затеей», — отмечает Анастасия.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как отмена льготной ипотеки и рост ставки влияют на рынок недвижимости Петербурга.