«После такой ипотеки мне нужна терапия». Петербуржцы — о том, как справляются с кредитами на жилье

Рост ключевой ставки Центробанка и отмена программ льготного ипотечного кредитования привели к тому, что жилье в ипотеку берут реже, а если и берут, то с платежами на более долгий срок. В октябре Центробанк сообщил, что половина заемщиков 2024 года выплатят ипотеку в возрасте 65 лет или старше. Всего в городе около 240 тысяч человек имеют ипотечные кредиты. Все вместе они должны банкам 1,2 трлн рублей. «Фонтанка» пообщалась с некоторыми из них — о том, каково им живется с ипотекой.
СПРАВКА: В начале 2022 года средний срок, на который выдавались ипотечные кредиты, составлял 21,4 года. К августу 2024 этот показатель достиг 24,8. Если брать отдельно только кредиты на новостройки, средний срок выданного кредита будет уже 26,9 года. При этом 23,6 % заемщиков погашают ипотеку досрочно (в среднем через 4,3 года). Средний размер ипотечного кредита, взятого петербуржцами летом 2024 года — 4,4 млн рублей. Если брать только новостройки, то 6,1 млн. По данным Центробанка на июль 2024 года, у 87 % ипотечников размер задолженности не превышает 5 млн рублей. Средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройке в Петербурге — 6,17 %, на вторичном рынке — 11,51 %.
«Всё самое абсурдное произошло со мной»
Анастасии Шпак 26 лет, она работает маркетологом в медицинской клинике. На сегодня девушка выплачивает две ипотеки, в том числе за жилье, которое обрушилось вместе с частью дома на Большой Зелениной, 1/44. Накануне инцидента она получила комнату в маневренном фонде, но пока что живет у друзей.
Первую ипотеку Анастасия оформила четыре года назад, на квартиру в новостройке. Благодаря месту работы и специализации, ей удалось получить льготную IT-ипотеку под 3 %, на 30 лет. Ежемесячный платеж составлял 23 тысячи рублей в месяц, и его с лихвой покрывала плата от арендаторов квартиры.
Вторую ипотеку девушка решила оформить, переехав жить и работать в Петербург. Еще в детстве у нее появилась мечта о квартире на Петроградской стороне. В 2023 году была возможность ее реализовать – заработанных денег в общем хватало на первоначальный взнос.
«Я написала о своей мечте подруге-риелтору. Она посмотрела реестр объектов — и сказала, что есть куча квартир в нужном мне ценовом диапазоне. Уже через неделю, с другими агентами, я поехала смотреть варианты. Сначала на Большом проспекте, а потом — ту самую, на Большой Зелениной. Она была дороже остальных. Я зашла — и поняла, что вот она, моя мечта», — вспоминает Анастасия.
Квартирой мечты оказалась студия за 7 млн рублей с красивым ремонтом в доме начала XX века постройки. То, что ее сделали на базе двух комнат в шестикомнатной коммуналке, смутило, но агенты заверили, что всё в порядке. Об аварийном состоянии дома не знали ни Анастасия, ни банк, ни страховая компания.
Банк сначала одобрил ипотеку под 8 %, но оформить ее оперативно не удалось, поэтому сделка была заключена в конце ноября 2023 под 16 %. Время ушло на сбор отказов от покупки со всех остальных собственников в коммунальной квартире. Одному из них, недавно вышедшему из мест лишения свободы, пришлось сначала помочь восстановить документы.
Вторую ипотеку оформили тоже на 30 лет, с ежемесячным платежом в 70 тысяч рублей. В студии уже был хороший ремонт, с современной ванной и кухней, водонагревателем. Но практически не было мебели, и только на нее у девушки ушло еще порядка 500 тысяч рублей.
Пожить в студии, которую сама девушка считала раем, удалось более-менее спокойно всего три месяца после необходимого ремонта и закупки мебели. В декабре 2024-го она получила первое уведомление о выселении из-за капремонта дома, а в марте — требование сделать это немедленно. На решение вопросов с банком и временным жильем ушло еще пять месяцев.
От рабочих, отвечающих за капремонт, Анастасия узнала, что планировка ее студии не согласована, поэтому ее намерены привести в первоначальный вид, в соответствие с планами БТИ — то есть сделать две комнаты и в одной из них прорубить окно в парадную. О таких новостях было необходимо уведомить банк. Параллельно девушка попробовала запустить процесс согласования актуальной планировки жилья.
Вместе с тем возникли проблемы и с правом на место в маневренном фонде, поскольку девушка не была прописана в своей студии, зато имеет квартиру в Краснодаре. Нужно было получить регистрацию в Петербурге и попробовать добиться жилья, в которое поместится новая мебель, — это удалось.
4 августа Анастасия пришла в студию на Большой Зелениной, чтобы с друзьями вывезти мебель, но не успела сделать это: ее вывели из дома сотрудники МЧС, и вскоре дом начал обрушаться.
«Я зашла, чувствую, пол проседает. Прошла дальше, слышу, что-то падает. Я думала, это просто штукатурка. Села на подоконник ждать друзей. И тут МЧС подъезжает. Слышу, кто-то рвется в квартиру. Открываю — спасатели. Я стала бегать по квартире, нашла пожилую соседку — она не хотела покидать свою комнату, ее вынесли на руках», — вспоминает Анастасия.
Сначала она наблюдала за тем, что происходит с домом, из шаверменной по соседству, потом ее с друзьями эвакуировали и оттуда. У дома потихоньку обрушалась крыша, дымоход. Ночью рухнула часть перекрытий.
Через несколько дней девушка вместе с сотрудниками МЧС пришла посмотреть состояние своей студии — и увидела, что она полностью разрушена. В отличие от всех остальных комнат в этой коммуналке.
По словам Анастасии, первое время она была вынуждена платить ипотеку за уже несуществующую студию в прежнем режиме — 70 тысяч рублей в месяц. Потом банк провел реструктуризацию обеих ее ипотек. В течение года она будет платить по 10 % от обычного (то есть по 7 тысяч за студию). Через год платеж станет выше, чем был. В случае с петербургской квартирой это порядка 80 тысяч в месяц. Потом размер платежей станет прежним.
В результате реструктуризации срок ипотеки продлили до 34 лет. Если ничего не изменится, последний платеж по ней будет в 2058 году, когда Анастасии исполнится 60 лет.
«Сейчас я очень жду результатов экспертизы дома. От нее зависит решение страховой компании. К слову, страховка на студию у меня заканчивается, и не совсем понятно, как ее продлевать, какую силу будет иметь этот документ, учитывая, что объект просто не существует», — рассказывает Анастасия.
Возможно, ей придется добиваться компенсаций через суд. В прошлом у девушки была мысль взять еще одну ипотеку, на квартиру в Москве, где она часто бывает в командировках. Но сейчас уже не хочется ничего.
«После такого опыта ипотеки мне, возможно, нужна какая-то терапия, потому что всё самое абсурдное, что могло и даже не могло случиться, произошло со мной. Да и дадут ли мне после этого ипотеку?» — рассуждает Анастасия.
«Теперь есть возможность побыть в тишине»
Любови (имя изменено) и ее мужу по 52 года. Они взяли ипотеку на 15 лет под 11 % в июле 2023-го. Пока пара не имеет возможности погашать ее досрочно, и если всё пойдет своим чередом, то последний платеж они внесут, когда им будет по 66. Ежемесячный платеж составляет 92 тысячи рублей.
Любовь — графический дизайнер, ее гражданский супруг — IT-специалист. Они никогда не брали крупных кредитов, но ради улучшения жилищных условий решили на это пойти. У них уже была своя двухкомнатная квартира в Пушкине, но нужно было нечто более просторное и удобное: в семье двое несовершеннолетних детей, которые уже подрастают.
Чтобы внести первый взнос, пара брала кредит под 17,5 %. На его погашение потребовалось около года. Любовь работала без отпусков.
При оформлении ипотеки семья столкнулась с некоторым количеством подводных камней. Во-первых, не удалось воспользоваться льготной IT-ипотекой из-за возрастных ограничений (до 50 лет включительно). Во-вторых, несмотря на долгую жизнь вместе (25 лет), пара не в браке — и поэтому не удалось использовать на покупку жилья материнский капитал. Были мысли пожениться, но, опять же, если делать это прямо перед запросом на ипотеку, это может вызвать подозрения проверяющих.
Квартиру искали в исторических частях Пушкинского района: перебирали варианты в Пушкине, Павловске, начиная с недорогих. На поиски ушло больше двух месяцев. Остановились на трехкомнатной квартире в доме 1980-х годов постройки, с хорошей транспортной доступностью. Она обошлась в 9,1 млн рублей.
«Когда я вошла в эту квартиру, я поняла, что здесь надо жить. Хорошие потолки, стены. Удачные пропорции, геометрия. Просторная кухня. Теперь у каждого из нас больше личного пространства. Квартира абсолютно жилая, мы сделали минимальный ремонт», — рассказывает Любовь.
Единственное, на что потребовались дополнительные деньги, — это новые обои в одной из комнат, которая была сильно прокурена.
Любовь рассказывает, что, безусловно, ипотека накладывает ограничения на повседневную жизнь, но примерно в той же степени, что и, например, лечение домашних животных. Она уверена: оно того стоит.
«Я гораздо более счастлива, чем раньше. Теперь у меня есть возможность побыть одной, в тишине, заняться чем-то для себя», — говорит Любовь.
«В коммуналке с соседями не одиноко»
Леониду 28 лет, он работает электриком на заводе. Взял ипотеку в июле 2023 года, на 25 лет, под 12,3 %. Это позволило ему купить комнату в коммуналке за 2,7 млн рублей. К моменту планового погашения кредита ему исполнится 53 года.
Молодой человек переехал из Татарстана шесть лет назад. До этого работал электриком на ГЭС, а уже в Петербурге занимался обслуживанием электричек, радиосетей. Перед тем как взять ипотеку, искал стабильное место работы специально «под неё» — и так устроился на завод.
«Я думаю, ипотека была для меня единственным возможным выбором. Родители тогда продали свою квартиру в Татарстане, отдали мне часть денег — и я потратил их на первый взнос. Для меня важно жить в центре города, поэтому, кроме комнаты, ничего другого я бы купить не мог», — рассказывает Леонид.
Ежемесячный платеж по его ипотеке составляет 18 тысяч рублей, это сопоставимо с арендной платой за такую комнату. Погашать ипотеку досрочно мужчина не торопится — он исходит из предположения, что рубль будет со временем дешеветь, поэтому нагрузка по выплатам будет только снижаться в сравнении с оплатой труда.
На поиск подходящего жилья вместе с риелтором ушло два месяца. Выбор остановился на комнате в восьмикомнатной коммуналке недалеко от Лиговского проспекта, в доме начала XX века постройки. Леонид уверен, что ему очень повезло с соседями: они вместе проводят время и стараются решать общие проблемы, например с капремонтом дома.
«Конечно, я понимал все риски своего выбора. Это старый фонд, в какой-то момент дом могут признать аварийным. Коммуналка — это еще и возможные проблемы с документами, поэтому нужно было всё тщательно проверять. Но я ничуть не жалею и считаю, мне фортануло», — говорит Леонид.
На ремонт комнаты ушло 300 тысяч рублей, и он еще не завершен. Общие затраты на различные доделки молодой человек оценивает в 400 тысяч рублей.
«Когда я заехал, для меня было неожиданностью аварийное состояние потолка. Много лет трещины на нем просто замазывали. Когда я и сам стал это делать, обнаружилось, что плита двигается. Это могло просто рухнуть мне на голову. Поэтому срочно съехал и заказал рабочих сделать нормально потолок», — рассказывает Леонид.
Кроме этого, нужно было перекладывать электропроводку, очищать и выравнивать стены. Устанавливать новую балконную дверь, потому что прежняя сгнила. На этом этапе потребовались долгие переговоры с ЖКС: рабочие боялись браться за демонтаж старой дверной рамы из-за трещин в фасаде. В итоге Леонид снял сгнившую дверь сам, только после этого необходимые работы продолжились. Фасад по-прежнему в плачевном состоянии, и ремонтировать его планируют не раньше 2026 года.
Чтобы подстраховать себя, Леонид старается иметь накопления на два-три взноса по ипотеке. На вопросы о том, считает ли он риском возможную мобилизацию или призыв, воздерживается от ответа.
«Я доволен своим решением. Я рад, что живу в центре: здесь кофейни, бары, близко до работы. В коммуналке с соседями не одиноко. Я пробовал жить в отдельной квартире в Московском районе — это совершенно не то», — говорит мужчина.
«Жизнь подстегнула найти работу, которая позволит платить»
Анастасии Поповой 27 лет, она работает в компании, которая занимается продажами лабораторного оборудования. До недавнего времени работала в лаборатории Росздравнадзора.
Взяла ипотеку по льготной ставке для медработников под 7,8 % на 20 лет в 2020 году. Старалась погашать досрочно, поэтому осталось всего шесть лет. Ежемесячный платеж составляет 21,4 тысячи рублей.
В Петербург Анастасия переехала шесть лет назад из Татарстана, с первым взносом по ипотеке ей помогли родители. Она отмечает, что кредит способствовал росту ее доходов.
«Когда я взяла ипотеку, я зарабатывала 35 тысяч рублей в месяц. Первое время мне помогало то, что я жила не одна. А потом жизнь подстегнула меня найти такую работу, которая позволит мне не голодать и платить за квартиру. Теперь я зарабатываю 90 тысяч в месяц», — говорит Анастасия.
Кроме работы с лабораторным оборудованием, девушка занимается изготовлением игрушек: шьет их и продает, продвигая через интернет-платформы. В месяц ей это приносит от 10 тысяч рублей, она сама считает это скорее хобби.
При поиске жилья на выбор подходящей квартиры ушло около месяца. В тот период цены росли, поэтому девушка старалась успеть взять сразу то, что понравилось. Ее мама риелтор, поэтому страхов перед покупкой не было.
Поиски остановились на однокомнатной советской квартире в Выборгском районе, недалеко от метро «Проспект Просвещения». На тот момент она стоила четыре миллиона рублей.
В ремонт пришлось вложить больше 200 тысяч рублей, и еще многое предстоит сделать. В первую очередь было необходимо сделать нормальный пол: прежний проседал, выглядел странно и сохранил на себе следы прежних событий.
«Был квадратный паркет, покрашенный серой краской. Я думала его просто циклевать, но выяснилось, что на нем, вероятно, умер и долго лежал один из прежних жильцов. Об этом местные старожилы рассказали моему работнику: что здесь дедушка жил один, его не сразу нашли, где-то в углу. Поэтому бывшие хозяева и покрасили паркет. Так что оставить его было никак нельзя», — рассказывает Анастасия.
Во всей квартире был еще советский ремонт, где-то неровные стены и заметные стыки между плитами, так что переделывать это нужно было и просто из соображений эстетики — современно и на свой вкус.
«Раньше я думала, что как закрою эту ипотеку — и можно будет взять еще одну, купить „двушку“ или комнату в центре, чтобы сдавать. Но, конечно, сейчас это было бы безумной затеей», — отмечает Анастасия.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как отмена льготной ипотеки и рост ставки влияют на рынок недвижимости Петербурга.