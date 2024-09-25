Глава района: завалы в доме на Большой Зелениной разбирают для проведения экспертизы

Сотрудники МЧС занимаются разбором и выемкой завалов в обрушившемся доме на улице Большая Зеленина, 1\44. Это делается в рамках экспертизы, по итогам которой будет принято решение о дальнейшей судьбе здания. Об этом «Фонтанке» 25 сентября рассказал глава Петроградского района Владимир Омельницкий.



В настоящее время лицензированной компанией проводится экспертиза. «Специализированными силами МЧС разбирается завал как раз в рамках проводимой экспертизы, - объяснил глава района. - Для того, чтобы понять, что и как, нужно вынуть то, что упало».



Чиновник подчеркнул, что экспертиза еще не окончена, а разбор завалов не является работами по сохранению или демонтажу.



Жилой дом на углу Большой Зелениной и Малого проспекта Петроградской стороны частично обрушился в начале августа 2024 года. Всех жильцов успели эвакуировать, и ЧП не повлекло за собой жертв. «Фонтанка» подробно рассказывала, как дом жил последние 20 лет и почему обрушение не стало сюрпризом для самих жильцов.

