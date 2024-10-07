Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 760мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
30 тысяч за оскорбление учителя
Лавров сказал американцам всю правду
Почему ненавидят квадроберов
Приключения электроники
Кому принадлежат аптеки
Винер рассказала о Кабаевой
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Администрация президента США сообщила об угрозе беспорядков на фоне выборов

Администрация президента США сообщила об угрозе беспорядков на фоне выборов

356
1 комментарий

Администрация президента США обеспокоена угрозой беспорядков в стране на фоне грядущих президентских выборов. Об этом 7 октября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент и я, и многие другие говорим о том, что видели 6 января 2021 года. Очевидно, что мы всегда обеспокоены», сказала она, напоминая о том, что после оглашения результатов президентских выборов 2020 года Дональд Трамп заявил о непризнании победы Байдена. В ходе протестов сторонников кандидата от республиканцев, штурмовавших здание Капитолия, погибли пять человек и более 140 пострадали.

Тем не менее, в оставшиеся месяцы пребывания Байдена на посту президента, он продолжит заниматься «защитой и сохранением демократии», сказала Жан-Пьер. Резиденцию американского президента в Вашингтоне уже начали окружать дополнительным двухметровым забором. Усиленные меры безопасности сохранятся до инаугурации нового главы государства 20 января.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Artimenga
16 минут
Жан-Пьеру пора уже новое место работы искать, а не выдумывать угрозы для уходящей администрации.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Новости компаний
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
ТОП 5
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37