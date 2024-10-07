Администрация президента США сообщила об угрозе беспорядков на фоне выборов

Администрация президента США обеспокоена угрозой беспорядков в стране на фоне грядущих президентских выборов. Об этом 7 октября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент и я, и многие другие говорим о том, что видели 6 января 2021 года. Очевидно, что мы всегда обеспокоены», сказала она, напоминая о том, что после оглашения результатов президентских выборов 2020 года Дональд Трамп заявил о непризнании победы Байдена. В ходе протестов сторонников кандидата от республиканцев, штурмовавших здание Капитолия, погибли пять человек и более 140 пострадали.

Тем не менее, в оставшиеся месяцы пребывания Байдена на посту президента, он продолжит заниматься «защитой и сохранением демократии», сказала Жан-Пьер. Резиденцию американского президента в Вашингтоне уже начали окружать дополнительным двухметровым забором. Усиленные меры безопасности сохранятся до инаугурации нового главы государства 20 января.