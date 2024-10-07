Суд в Курске заочно арестовал итальянских журналистов, которые снимали репортаж в Судже

По делу о незаконном пересечении границы в Курской области заочно арестованы корреспондент и оператор итальянского телеканала. Всего таких дел 14.

Об аресте Симона Траини и Стефании Баттистини сообщает пресс-служба судов в регионе. Оба объявлены в федеральный и международный розыск. Итальянцы приехали в Россию с Украины, перемещались на украинской военной технике, сняли репортаж в Судже и поселках Курской области, после чего уехали.

ФСБ расценила работу журналистов как незаконное пересечение границы. В настоящее время возбуждено 14 аналогичных дел. В Курской области кроме итальянцев побывала пресса из Франции, Швейцарии, США и с Украины.

Уголовные дела в отношении американского журналиста CNN Ника Пейтона Уолша, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко ФСБ возбудила 22 августа