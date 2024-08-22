ФСБ возбудила уголовные дела в отношении журналиста CNN Ника Уолша и двух украинских репортеров

Уголовные дела в отношении американского журналиста CNN Ника Пейтона Уолша, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко возбудила Федеральная служба безопасности 22 августа .

Иностранные репортеры незаконно пересекли границу в Курской области и вели видеосъемку в районе Суджи, говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ РФ. Видеосъёмку вел американский корреспондент Ник Пейтон Уолш, а также украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко.