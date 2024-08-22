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    ФСБ возбудила уголовные дела в отношении журналиста CNN Ника Уолша и двух украинских репортеров

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    Уголовные дела в отношении американского журналиста CNN Ника Пейтона Уолша, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко возбудила Федеральная служба безопасности 22 августа.

    Иностранные репортеры незаконно пересекли границу в Курской области и вели видеосъемку в районе Суджи, говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ РФ. Видеосъёмку вел американский корреспондент Ник Пейтон Уолш, а также украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко.

    Как итог — уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

    В ФСБ РФ добавили, что в ближайшее время журналисты будут объявлены в международный розыск.

    Ранее уголовное дело о незаконном пересечении границы возбудили против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини. Они незаконно пересекли госграницу России и осуществляли видеосъемку на территории Суджи Курской области.

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