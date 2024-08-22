ФСБ возбудила уголовные дела в отношении журналиста CNN Ника Уолша и двух украинских репортеров

Уголовные дела в отношении американского журналиста CNN Ника Пейтона Уолша, а также украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко возбудила Федеральная служба безопасности
Иностранные репортеры незаконно пересекли границу в Курской области и вели видеосъемку в районе Суджи, говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ РФ. Видеосъёмку вел американский корреспондент Ник Пейтон Уолш, а также украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко.
Как итог — уголовное дело по
В ФСБ РФ добавили, что в ближайшее время журналисты будут объявлены в международный розыск.
Ранее уголовное дело о незаконном пересечении границы возбудили против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини. Они незаконно пересекли госграницу России и осуществляли видеосъемку на территории Суджи Курской области.