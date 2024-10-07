Обидел учителя — плати, мама. Почему законопроект о штрафах за оскорбление педагога — крик, а не идея

Источник: Сергей Мальгавко / ТАСС







Согласно документу, за публичное оскорбление учителя «при исполнении» граждан будут наказывать штрафом от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, штраф для должностных лиц составит уже от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если оскорбление опубликовано в Интернете, то ставки вырастут: от 10 тыс. до 30 тыс. рублей для физлиц, от 100 тыс. до 200 тыс. для должностных лиц и от 500 тыс. до 700 тыс. рублей для лиц юридических. Минпросвещения идею уже поддержало.

При этом, как пояснил «Фонтанке» один из соавторов законопроекта, депутат Александр Терентьев, предлагаемая мера должна быть не карательной, а воспитательной. И направлена она в первую очередь на школьников младше 14 лет, на которых сложно найти управу в рамках существующего законодательства. Давить на совесть таких детишек часто бывает бесполезно, поэтому будут наказывать рублем — из родительского кошелька.

— Александр Васильевич, в чем принципиальная необходимость нового закона, если уже есть ряд норм, защищающих педагогов? Например, ученик, оскорбивший педработника, может быть привлечен судом к административной ответственности в виде штрафа по статье 5.61 КоАП РФ. А если брать более серьезные и конкретные примеры, то можно вспомнить недавний случай в Челябинске, где мужчина оскорбил учительницу и пообещал ей «отрезать язык» за то, что она якобы запрещала его детям говорить на цыганском языке. Обидчик педагога уже отбыл двухнедельный арест по административной статье о мелком хулиганстве и предстанет перед судом по уголовной статье — ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью).

— Помните, когда принимали решение по штрафам для водителей на дорогах, все говорили, что это Россия и что штрафы не остановят нарушителей. Но в итоге нарушений на дорогах стало сегодня значительно меньше.

Что касается оскорбления педагогов — это в большей степени этическая проблема. Мы хотим видеть в учителе наставника, который служит примером для подрастающего поколения. Но что на деле? Мы наблюдаем, особенно в связи со значительной перегрузкой школ в некоторых регионах мигрантами, неуважительное отношение к учителям. Можно, конечно, с этим ничего не делать, а просто смотреть на это или вести какие-то разговоры. Но то, что было в Советском Союзе, уже не вернешь. А бороться с хамством в отношении учителей необходимо. Я считаю, что нужно вернуть учителю уважение. Родители, занятые работой, не всегда занимаются воспитанием своих детей, и не все дети ведут себя в школе одинаково. Иногда в классе начинается настоящая «круговая порука». Надо пресекать эти вещи. Если этот закон примут, я думаю, вы увидите, какое он окажет влияние на поведение детей в классе и в перспективе — на возврат уважения к нашим учителям.

— Как вы отметили, в советское время это уважение было. Но для этого не нужно было штрафов и наказания рублем. Получается, до современных детей можно только через родительский кошелек достучаться?

— Мы упустили мораль и теперь пожинаем плоды жестоких 90-х годов. Разрушены практически все отношения между людьми. Особенно разъединяет нас Интернет. Уважения к старшим больше нет. Это может привить только педагог ребенку в раннем возрасте, еще в дошкольных учреждениях. Мы великая, большая страна с большой историей, мы проходили разные периоды, и это пройдем. Вернём и уважение, и статус учителя, и статус образования повысим.

— Что именно будет считаться оскорблением педагога?

— Мы уже от нормальности ушли, и мы забыли, что такое нормальные отношения. Поэтому такой вопрос у вас и возник. Думаю, что по этому поводу нас ждут горячие споры и масса поправок ко второму чтению. Я переживаю за то, чтобы и родители, и дети, и педагоги остались довольны тем законопроектом, который, я надеюсь, мы примем.

— Реальный случай, зафиксированный в одной из школ Калачевского района Волгоградской области: школьник подарил учительнице две гвоздики с черной ленточкой. Это будет считаться оскорблением по новому закону?

— Сложный вопрос. Но я считаю, что да.

— А фотожабы с учителем или обидное прозвище, которым дети между собой называют педагога, — это оскорбление?

— Я думаю, что нужна градация штрафов за это. Это «хулиганка», а школьники в силу возраста часто не подпадают под такие статьи. Так что будут штрафовать родителей, и это, я думаю, остановит ужасные вещи, которые в некоторых школах происходят в отношении учителей. Надо в зачатке это убивать, и тогда не будет углубления проблемы. Я думаю, что необходимо исключить любые подобные поступки в отношении учителей. Человек, который воспитывает наших детей, достоин уважительного отношения к себе. И как мы будем этого добиваться? Я понимаю, что общество воспринимает инициативу о штрафах по-разному, но в глубине души все понимают, что надо как-то решать проблему. Я понимаю, что мы, авторы законопроекта, сейчас весь шквал критики примем на себя. Но кто-то должен был это начать.

— Если родители имеют претензии к педагогу и пишут об этом в социальных сетях или обратились в СМИ, в каких случаях публикация о таких претензиях будет подпадать под новый закон?

— Я думаю, этот закон не относится к родителям. Поведение взрослых регламентируется другими нормами, административными или уголовными. Свой законопроект мы будем дорабатывать. Он оказался очень резонансным, у меня телефон буквально докрасна раскалился сегодня.

— То есть этот закон направлен в первую очередь на то, чтобы приструнить школьников младше 14 лет, на которых управы не найти?

— Да.

— А штрафы будут за оскорбление конкретного педагога или оскорбление учителей в целом? Например, в январе этого года в Сосновоборске Красноярского края вирусилось видео, на котором ученики читали матерный рэп про учителей. Допустим, этим деткам еще нет 14 лет.

— Я считаю, конечно, надо штрафовать за такое. Это же только начало. Если ты оскорбляешь не конкретного офицера на фронте, а в общем военных, мы же сегодня за это наказываем людей. Уже выросло то поколение, которое воспитывалось в 90-е, когда люди стали делиться на касты, на богатых и бедных. Отношения в связи с этим начали меняться. Государство тогда только наблюдало со стороны. А все прививалось тогда, в детстве. И любовь к Родине в том числе.

— Кто и как должен доказывать факт оскорбления учителя? Другой ученик может быть свидетелем, если инцидент произошел на уроке и не был записан на видео или аудио?

— Я думаю, что разбираться должна комиссия в школе с участием заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Как раньше, когда были комиссии в МВД, которые занимались малолетними преступниками. Вы же понимаете, что такие дети пополнят ряды тех, кому «все можно».

— Скриншот из личной переписки или закрытого чата, где общаются между собой ученики, будет считаться доказательством оскорбления?

— Это тоже должно быть предметом разбора на комиссии. Затем — первое предупреждение. У нас же должна быть система не карательная, а воспитательная. Это все надо будет грамотно прописать. Мы как депутаты, представители народа, начинаем эту работу. Это не просто идея, это крик души.

— Будут ли учитываться действия педагога, которые предшествовали оскорблению и могли спровоцировать оскорбление? Нередко ученики жалуются на буллинг или психологическое насилие со стороны учителя. В 2022 году скандал случился в Самарской области, где учительница математики школы № 6 подверглась травле в Интернете. Перед этим на уроке она ударила ученика по голове после того, как он игнорировал ее замечания и сказал ей: «Уйди!»

— Это тоже должна анализировать комиссия внутри школы. Но для подобных поступков взрослого человека есть и административная, и уголовная ответственность.

— Требуется ли отдельный закон о защите детей от буллинга или психологического насилия со стороны педагогов?

— Это единичные случаи, которые происходят, как правило, потому что у педагога уже сдают нервы. Думаю, это ответная реакция, а есть первопричина. Дети не жестокие. Но им все можно: «А что мне будет, я маленький». Значит, надо с чего-то начать. А для взрослых законы у нас сегодня уже есть, туда вмешиваться мы не собираемся.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем телеграм-канале заявил по поводу законопроекта, что «учителя каждый день сталкиваются с хамством и унижением, а закон защищает не их, а учеников и родителей». «Это недопустимо! — пишет Сергей Миронов. — Оскорбил учителя — плати».

Правда, у такого сугубо финансового подхода может быть обратная сторона. Ведь, как правильно заметил собеседник «Фонтанки», материальный достаток бывает разный, и кто-то из хулиганов может решить, что обзывать учителя — удовольствие, которое ему по карману. Как в старом советском анекдоте о пьянице, который сказал милиционеру: «Отойди, собака», а на требование заплатить штраф 3 рубля за оскорбление протянул червонец и заявил: «Тогда ты собака, собака и щенок — на рубль».