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Афиша Plus Музеи В Музее истории религии сменился директор

В Музее истории религии сменился директор

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4 комментария

Директором Музея истории религии назначена Екатерина Терюкова — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе 7 октября. Любовь Мусиенко стала президентом музея.

Кадровые изменения были сделаны 2 октября. До назначения на должность директора Екатерина Терюкова работала заместителем директора по научной работе — с 2007 года.

Екатерина Александровна — кандидат философских наук, доцент кафедры философии религии и религиоведения Института философии Санкт-Петербургского государственного университета, где читает курсы по культовой архитектуре России, социологии религии, о новых религиозных движениях.

Согласно информации с сайта университета, в 1996 году окончила исторический факультет СПбГУ по специальности история искусства. В 2001-м на философском факультете СПбГУ защитила диссертацию по теме «Вероучение и социальная деятельность англоязычных протестантских общин Санкт-Петербурга начала ХХ века», в 2010 году получила научное звание доцента.

В сфере ее научных интересов — история протестантизма в России, церковно-государственные отношения в России начала ХХ века, история музейного дела в России, музеи и религия, история и социология религии.

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Комментарии
4
Entrenador2005
1 час
Чегой-то не для православных? Церквей понастроили больше,чем больниц, попов выпустили больше,чем учителей, все нац.проекты святой водой обрызганы и елеем помазаны. Что вам еще?
geokarma24
2 часа
Про Дарвина уже убрали?
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