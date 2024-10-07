В Музее истории религии сменился директор

Директором Музея истории религии назначена Екатерина Терюкова — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе 7 октября. Любовь Мусиенко стала президентом музея.

Кадровые изменения были сделаны 2 октября. До назначения на должность директора Екатерина Терюкова работала заместителем директора по научной работе — с 2007 года.

Екатерина Александровна — кандидат философских наук, доцент кафедры философии религии и религиоведения Института философии Санкт-Петербургского государственного университета, где читает курсы по культовой архитектуре России, социологии религии, о новых религиозных движениях.

Согласно информации с сайта университета, в 1996 году окончила исторический факультет СПбГУ по специальности история искусства. В 2001-м на философском факультете СПбГУ защитила диссертацию по теме «Вероучение и социальная деятельность англоязычных протестантских общин Санкт-Петербурга начала ХХ века», в 2010 году получила научное звание доцента.

В сфере ее научных интересов — история протестантизма в России, церковно-государственные отношения в России начала ХХ века, история музейного дела в России, музеи и религия, история и социология религии.