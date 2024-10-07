В Петербурге на ледоколе «Капитан Косолапов» рванули остатки газа, пострадали рабочие

Нештатная ситуация на ледоколе «Капитан Косолапов» привела к госпитализации двух рабочих подрядной организации, СК на транспорте проводит проверку по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

По данным «Фонтанки», накануне днем на ледоколе сдетонировали остатки пропана в танке (резервуаре, в котором хранится СПГ). В это время на судне работала подрядная организация, которая должна была сделать замер деталей и перенести газосварочное оборудование. В результате инцидента ожоги открытых участков тела получили двое рабочих.

В Петербурге на ледоколе «Капитан Косолапов» сдетонировали остатки газа Источник: Западное МСУТ СК России







«Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе управления.