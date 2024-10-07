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Происшествия В Петербурге на ледоколе «Капитан Косолапов» рванули остатки газа, пострадали рабочие

В Петербурге на ледоколе «Капитан Косолапов» рванули остатки газа, пострадали рабочие

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5 комментариев

Нештатная ситуация на ледоколе «Капитан Косолапов» привела к госпитализации двух рабочих подрядной организации, СК на транспорте проводит проверку по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

По данным «Фонтанки», накануне днем на ледоколе сдетонировали остатки пропана в танке (резервуаре, в котором хранится СПГ). В это время на судне работала подрядная организация, которая должна была сделать замер деталей и перенести газосварочное оборудование. В результате инцидента ожоги открытых участков тела получили двое рабочих.

В Петербурге на ледоколе «Капитан Косолапов» сдетонировали остатки газа

«Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе управления.

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Комментарии
5
282201992
1 час
такие продукты сейчас .... в закрытых помещениях дышать нечем ...не стесняется никто уже... глаза режет .... скоро всё тут рванёт ... поверьте...
280306919
1 час
Что с украинским следом? Он есть?
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