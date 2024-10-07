В Петербурге в 2025 году вырастет налог на доход для тех, кто продает недвижимость дешевле кадастровой стоимости

В Петербурге установили понижающий коэффициент, который используется для расчета налога на доходы физических лиц с продажи недвижимости. Это следует из проекта закона, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 7 октября.

Как следует из документа, с 1 января 2025 года данный показатель будет установлен в размере 1.

Право устанавливать коэффициент власти регионов получили в результате недавних поправок в налоговое законодательство. Речь идет о налоге на доход от продажи недвижимого имущества дешевле кадастровой стоимости. Сейчас, в соответствии с Налоговым кодексом, если доходы от продажи меньше, чем кадастровая стоимость объекта, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, то для расчета НДФЛ нужно брать 70 % от установленной кадастровой стоимости. Если же цена продажи объекта недвижимости больше кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0,7, то налогооблагаемый доход и налог исчисляются исходя из стоимости, указанной в договоре купли-продажи.