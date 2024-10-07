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Финансы В Петербурге в 2025 году вырастет налог на доход для тех, кто продает недвижимость дешевле кадастровой стоимости

В Петербурге в 2025 году вырастет налог на доход для тех, кто продает недвижимость дешевле кадастровой стоимости

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12 комментариев

В Петербурге установили понижающий коэффициент, который используется для расчета налога на доходы физических лиц с продажи недвижимости. Это следует из проекта закона, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 7 октября.

Как следует из документа, с 1 января 2025 года данный показатель будет установлен в размере 1.

Право устанавливать коэффициент власти регионов получили в результате недавних поправок в налоговое законодательство. Речь идет о налоге на доход от продажи недвижимого имущества дешевле кадастровой стоимости. Сейчас, в соответствии с Налоговым кодексом, если доходы от продажи меньше, чем кадастровая стоимость объекта, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, то для расчета НДФЛ нужно брать 70 % от установленной кадастровой стоимости. Если же цена продажи объекта недвижимости больше кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0,7, то налогооблагаемый доход и налог исчисляются исходя из стоимости, указанной в договоре купли-продажи.

С января 2025 года субъектам РФ предоставлено право увеличивать понижающий коэффициент 0,7 до 1. Таким образом, со следующего года владельцы недвижимости в Петербурге, которые продадут имущество дешевле кадастровой стоимости, будут платить налог от размера кадастровой стоимости. Если дороже — то от цены продажи.

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Комментарии
12
VVM1962
1 час
почему некоторые покупают предприятия за один рубль и ничего не платят?
Андрей_спб
2 часа
Ждем 5 лет и продаем без НДФЛ.
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