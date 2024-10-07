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Общество В Кремле возвращение Антонова не считают понижением уровня дипотношений между РФ и США

В Кремле возвращение Антонова не считают понижением уровня дипотношений между РФ и США

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9 комментариев

Возвращение Анатолия Антонова, который с 2017 года находился в США в качестве посла РФ, не считают понижением уровня дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 октября, пишет РИА Новости.

Командировку в качестве посла РФ в США Антонов завершил в минувшую субботу. Тогда же он отправился в Москву.

На этом посту Антонов пробыл с 31 августа 2017 года. До назначения с декабря 2016-го был заместителем министра иностранных дел РФ.

В июне 2024 года Антонов рассказывал, что в США закроются оба отделения визовых центров в Вашингтоне, а российских дипломатов лишат возможности не платить налоги в стране.

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Комментарии
9
Антишерсть
52 минуты
Никаких понижений. Наши дипотношения находятся на самом высоком уровне. Вокруг нас одни друзья, да Вовка?
Митя Антонов
2 часа
Не оправдал доверия. Был снят. За что именно и почему, мы, скорее всего, не узнаем. Да и ладно. Сохранит ли звание/погоны, тоже не интересно.
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