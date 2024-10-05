Анатолий Антонов завершил работу послом РФ в США и возвращается в Москву

Анатолий Антонов завершил командировку в качестве посла России в США, сообщила пресс-служба ведомства. В 22:00 по мск он вылетает из Вашингтона в Москву.

В июне 2024 года Антонов в качестве посла сообщил , что в США будут закрыты два отделения визовых центров в Вашингтоне. Дипломаты также будут лишены возможности не платить налоги в стране. Свои действия руководство Белого дома не объяснило.

Экс-посол с 2004-го по 2011 год руководил Департаментом по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. С 2011-го по 2016 год был заместителем министра обороны РФ, а в декабре 2016-го был назначен замглавы МИД РФ. После был назначен в качестве посла России в США.