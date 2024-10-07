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Общество Стало известно, когда дорожные камеры будут проверять у автовладельцев наличие ОСАГО

Стало известно, когда дорожные камеры будут проверять у автовладельцев наличие ОСАГО

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5 комментариев

С 1 марта 2025 года в России стартует эксперимент по проверке у автовладельцев полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) по дорожным камерам. Об этом 7 октября пишут «Известия», ссылаясь на источник.

Первый экспериментальный год водителям без ОСАГО будут приходить предупреждающие уведомления на портал «Госуслуги». Штрафовать за отсутствие полиса не планируют, но по завершении тестового периода начнут привлекать к административной ответственности. 

«Если этот этап будет проходить удачно, то есть жалоб на некорректные предупреждения практически не будет, а число водителей без полиса начнет уменьшаться, то срок эксперимента могут сократить», — рассказал ТАСС президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По словам Уфимцева, система распознания наличия ОСАГО позволит выявить, в каких регионах и местностях сконцентрировано больше всего нарушителей. «Этот этап также поможет бороться с мошенниками, которые оформляют поддельные ОСАГО», — добавил глава РСА. 

Также с марта 2025 года ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Согласно закону, который подписал президент РФ Владимир Путин, страховка не понадобится во время постановки автомобиля на учет, а также смены его владельца.

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Комментарии
5
274573038
22 минуты
болбесы?как это поможет боротся с поддельными страховками?Ну купил я поддельную страховку так ведь я не разбираюсь в этом?А на вторую деняк уже нет?И что делать ?Меня штрафовать за то что правительство создало условия для жуликов?Где еще в мире продают поддельные полисы?Бардак.Хуже чем в 90
281993927
8 минут
Больше налогов и штрафов с простых граждан!!!
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