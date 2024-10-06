Электросамокатчик врезался в столб на площади Стачек и попал в реанимацию

Врачи больницы на улице Костюшко спасают 23-летнего жителя Петербурга после катания на самокате в Кировском районе. Днем 6 октября машина скорой помощи доставила молодого человека прямиком в приемный покой.

У пациента, по информации «Фонтанки», диагностировали травмы головы, живота и груди. В шоковом состоянии его поместили в реанимацию. Установлено, что петербуржец врезался на электросамокате в столб на площади Стачек.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.