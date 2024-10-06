«Это была встреча с приятелем, который хотел уйти на СВО». Зампред комитета по инвестициям Петербурга отрицает получение взятки

По версии следствия, еще с марта Шарипов договорился со своим знакомым Беловым о получении взятки 23,5 млн рублей от Эдуарда Гришанкина, действовавшего от имени и в интересах ООО «Эверестстрой» и ООО «Инженерные технологии». Он якобы обещал оказать содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения торгов.

Шарипов, утверждает следствие, получил от Белова деньги, а затем сообщил об изменении ранее достигнутых договоренностей и вместо участка по улице Рихарда Зорге предложил два других, расположенных на Кременчугской, д. 8, и в районе набережной реки Сестры.

На заседании суда по избранию меры пресечения Шарипов настаивал, что встретился с приятелем, который хотел отправиться на СВО. «У него были проблемы. Он говорил о том, что собирается на СВО, и он просил его поддержать», — сказал чиновник. По его словам, он не видел даже денег, которые ему вменяют в качестве взятки: их собеседник положил под пальто и едва заметно его передвинул.