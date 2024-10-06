«Это была встреча с приятелем, который хотел уйти на СВО». Зампред комитета по инвестициям Петербурга отрицает получение взятки

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения заместителю председателя комитета по инвестициям Максиму Шарипову. Его задержали в пятницу днем в кафе возле «Невской Ратуши» при получении денег.
По версии следствия, еще с марта Шарипов договорился со своим знакомым Беловым о получении взятки 23,5 млн рублей от Эдуарда Гришанкина, действовавшего от имени и в интересах ООО «Эверестстрой» и ООО «Инженерные технологии». Он якобы обещал оказать содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения торгов.
Шарипов, утверждает следствие, получил от Белова деньги, а затем сообщил об изменении ранее достигнутых договоренностей и вместо участка по улице Рихарда Зорге предложил два других, расположенных на Кременчугской, д. 8, и в районе набережной реки Сестры.
2 октября задержали Белова при получении денег от Гришанкина. 4 октября — самого Шарипова при передаче ему денег.
На заседании суда по избранию меры пресечения Шарипов настаивал, что встретился с приятелем, который хотел отправиться на СВО. «У него были проблемы. Он говорил о том, что собирается на СВО, и он просил его поддержать», — сказал чиновник. По его словам, он не видел даже денег, которые ему вменяют в качестве взятки: их собеседник положил под пальто и едва заметно его передвинул.
Положительную характеристику уже после задержания для Шарипова написал председатель комитета Иван Складчиков. Также сторона защиты приложила грамоты от губернатора Петербурга.
Адвокат чиновника Мария Воронина заметила, что Шарипов не занимается решением вопросов, взятку за помощь в которых ему вменяют, и по долгу службы общается с инвесторами, обладающими совсем другими бюджетами и имеющими в штатах юристов, которые взаимодействуют с органами власти.
Адвокат попросила избрать для Шарипова домашний арест, но суд в этом отказал, отправив чиновника под арест. Посредника во взятке, Белова, по данным «Фонтанки», отпустили под подписку: он сотрудничает со следствием.
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