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Происшествия Школьники из Петербурга нашли бочку с ацетоном и подожгли ее, один подросток в реанимации

Школьники из Петербурга нашли бочку с ацетоном и подожгли ее, один подросток в реанимации

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9 комментариев

Прогулка двух школьников из Красногвардейского района закончилась реанимацией для одного из них. Подростки нашли у гаражей бочку, которую подожгли. Та рванула. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 октября.

Накануне вечером в детскую горбольницу №1 в тяжелом состоянии поступил 13-летний юноша. У мальчика диагностировали ожоги пламенем. Пострадали лицо, руки, ягодицы, бедра, голени и живот. Пациента поместили в реанимационной отделение.

Полиция установила, что в шестом часу вечера 13-летний пострадавший и его подруга-ровесница нашли между гаражами на Объездном шоссе бочку с ацетоном. Школьники не придумали ничего лучше, чем поджечь емкость.


Проводится проверка.

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Комментарии
10
b-zzone
1 час
Нормальные школьники. Мы тоже так делали, интересно ведь, что будет ?! Пострадавшие тоже были, иногда. Эх.. детство, где ты? ((
Майор Пронин
5 минут
А бочка бесхозная была, специально их дожидалась?
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