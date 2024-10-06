Школьники из Петербурга нашли бочку с ацетоном и подожгли ее, один подросток в реанимации

Прогулка двух школьников из Красногвардейского района закончилась реанимацией для одного из них. Подростки нашли у гаражей бочку, которую подожгли. Та рванула. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 октября.

Накануне вечером в детскую горбольницу №1 в тяжелом состоянии поступил 13-летний юноша. У мальчика диагностировали ожоги пламенем. Пострадали лицо, руки, ягодицы, бедра, голени и живот. Пациента поместили в реанимационной отделение.

Полиция установила, что в шестом часу вечера 13-летний пострадавший и его подруга-ровесница нашли между гаражами на Объездном шоссе бочку с ацетоном. Школьники не придумали ничего лучше, чем поджечь емкость.





Проводится проверка.