Отпуск в Европе: как получить «шенген» осенью 2024 года — подробная инструкция в карточках

Сезон летних отпусков позади, но это значит, что сейчас, возможно, самое время посмотреть Европу без толп туристов и 30-градусной жары. Если вы давно мечтаете съездить за границу, но вас пугают визовые сложности, эта подробная и понятная инструкция — для вас. Рассказываем в карточках, как получить «шенген» осенью 2024 года: какие страны выдают визы россиянам, что нужно для того, чтобы получить одобрение, и на какой срок есть шанс оформить «шенген». Читайте и сохраняйте гайд, чтобы не потерять!
- Какие страны выдают россиянам «шенген»
- Сколько стоит виза
- Как и куда подавать документы
- Какие документы нужны
- Как долго ждать визу
- На сколько выдадут «шенген»
- Что еще нужно сделать перед поездкой
Какие страны выдают россиянам «шенген»
Многие европейские страны закрыли свои визовые центры на территории России. В основном это государства Прибалтики и Восточной Европы. В то же время самые крупные страны Западной Европы остаются открытыми для путешествий.
Вот список стран, куда сейчас можно получить туристическую шенгенскую визу:
Австрия;
Венгрия;
Германия;
Греция;
Испания;
Италия;
Мальта;
Норвегия;
Португалия;
Словения;
Франция;
Хорватия;
Швейцария;
Швеция;
Болгария и Румыния (недавно вошли в шенгенскую зону).
Сколько стоит виза
Визовый сбор — 90 евро (около 9300 рублей по курсу на 25 сентября 2024 года). Большинство стран также оформляют визы детям до 6 лет бесплатно, а тем, кому от 6 до 12 лет, — за 45 евро.
Кроме визового сбора, предстоит потратиться на сервисный сбор визового центра, если подаете документы не напрямую в консульство. Это от 21 евро (2150 рублей).
Для оформления шенгенской визы необходима медицинская страховка, которая действовала бы во время всей поездки. Она обойдется вам от 2 евро в день (от 200 рублей).
Как и куда подавать документы
Проще всего воспользоваться услугами одного из сертифицированных визовых центров. Узнать, какие центры и где доступны конкретно для вашей страны назначения, можно на сайте консульства.
Запись в визовые центры чаще всего доступна онлайн, но учитывайте, что свободных окон не так много и лучше начать мониторить их как минимум за несколько недель до предполагаемого срока подачи документов.
С доступностью записи могут быть сложности, особенно во Франции и Испании, где популярны визовые боты для перехвата слотов на подачу. Можно воспользоваться таким ботом, но гарантий, что записаться получится, вы не получите, а за услугу придется заплатить.
Какие документы нужны
Чтобы повысить свои шансы на одобрение туристической визы, важно собрать полный пакет документов, подтверждающих вашу личность, цели поездки и способность обеспечить себя за границей.
В пакет входят:
загранпаспорт, действительный минимум 3 месяца после окончания поездки;
фотографии (2 шт., соответствующие требованиям);
медицинская страховка с покрытием не менее 30 000 евро на все дни поездки;
выписка с банковского счета с движением средств за последние 3 месяца (минимум 100 евро на день пребывания);
подтверждение доходов (справка с работы или аналог);
билеты туда и обратно и бронь отеля.
Как долго ждать визу
Стандартный срок рассмотрения — от 2 недель до 1 месяца. Рекомендуется подавать документы за 1–3 месяца до поездки. Раньше, чем за 3 месяца до даты отъезда, по закону подача документов невозможна.
На сколько выдадут «шенген»
Если еще несколько лет назад россияне с легкостью могли получить «шенген» на год или три года, теперь всё изменилось. Визу вам, вероятнее всего, одобрят лишь под конкретные даты поездки. Если повезет — можно будет получить туристический «шенген» на полгода при условии хорошей визовой истории, поэтому, если вы меняли загранпаспорт, не забудьте приложить предыдущий с визами и штампами.
К сожалению, всегда существует вероятность отказа. По статистике тревел-форумов, одобрение сейчас получают лишь 60–80% россиян, подающих документы на «шенген». Часто причина в недостаточно убедительном пакете документов, поэтому обратите на это особое внимание. При отказе визовый и сервисный сборы не возвращаются.
Что еще нужно сделать перед поездкой
Позаботьтесь о том, чтобы вам было чем расплачиваться за границей, ведь карты российских банков там больше не принимают. Можете взять с собой наличку, но лучше, кроме этого, оформить банковскую карту, которой можно будет расплачиваться в Европе. Для этого не обязательно ездить в Белоруссию или Казахстан: банки предоставляют возможность оформить карту с доставкой прямо до двери в Москве и других крупных городах, либо можно воспользоваться виртуальной картой. Забронировать отели, купить билеты на поезда и автобусы по Европе также можно при помощи таких карт.
Что касается связи, перед поездкой имеет смысл купить европейскую сим-карту. Соответствующие предложения есть у многих компаний. За тариф с 6 ГБ интернета и 300 минутами звонков нужно будет отдать около 10 евро.