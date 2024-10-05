В сгоревшей квартире под Гатчиной обнаружили тело женщины с синяками на лице

На лице и шее — гематомы, в подборке книг — Эдгар Аллан По и Майкл Хайятт. Полицейские и следком Ленобласти выясняют обстоятельства гибели женщины, которую нашли после пожара на улице Военный Городок в поселке Сиверский, 5 октября сообщают наши коллеги из 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщение об обнаружении тела женщины поступило в полицию Гатчины 4 октября. Предположительно, погибшей оказалась 35-летняя хозяйка квартиры. Точные причины смерти установит экспертиза, но уже сразу криминалистам в глаза бросились гематомы на ее лице и шее.

Последний раз в соцсети она выходила в конце сентября. Среди любимых книг в ее подборке — детективы Эдгара Аллана По и мотивационные произведения по саморазвитию Майкла Хайятта.