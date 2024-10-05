Bank of Cyprus закрыл счета 7 тысяч россиян

Порядка 20 тысяч счетов, принадлежавших 7 тысячам россиян, закрыл крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, пишет Frank Media со ссылкой на представителя банка Карена Ле Канну. Не тронули счета лишь граждан РФ пенсионного возраста.

Решение о закрытии счетов банк принимал, руководствуясь «международными стандартами комплаенса» и собственной политикой управления рисками для заблаговременной защиты своей репутации и интересов клиентов и акционеров.

Представитель отметил, что кредитное учреждение начало санацию клиентского портфеля еще в 2014 году, после введения антироссийских санкций в ответ на присоединение Крыма. Тогда на его долю приходилось 4 % россиян, сегодня она сократилась до 0,4 %

В апреле прошлого года банк сообщил о закрытии к лету счетов 4 тысяч клиентов, имеющих российский паспорт и не проживающих в странах ЕС. Свои представительства в Москве и Петербурге банк закрыл в январе этого года.