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Общество Bank of Cyprus закрыл счета 7 тысяч россиян

Bank of Cyprus закрыл счета 7 тысяч россиян

2 671
14 комментариев

Порядка 20 тысяч счетов, принадлежавших 7 тысячам россиян, закрыл крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, пишет Frank Media со ссылкой на представителя банка Карена Ле Канну. Не тронули счета лишь граждан РФ пенсионного возраста.

Решение о закрытии счетов банк принимал, руководствуясь «международными стандартами комплаенса» и собственной политикой управления рисками для заблаговременной защиты своей репутации и интересов клиентов и акционеров.

Представитель отметил, что кредитное учреждение начало санацию клиентского портфеля еще в 2014 году, после введения антироссийских санкций в ответ на присоединение Крыма. Тогда на его долю приходилось 4 % россиян, сегодня она сократилась до 0,4 %

В апреле прошлого года банк сообщил о закрытии к лету счетов 4 тысяч клиентов, имеющих российский паспорт и не проживающих в странах ЕС. Свои представительства в Москве и Петербурге банк закрыл в январе этого года.

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Комментарии
14
282340562
1 час
Вчера на всю страну трясли Лерчика с мужем, за то, что они деньги в Эмираты вывели как-то не так. Эти кипрские 7000 ребят надеюсь не та же история, переживать им нет смысла или они уже в Казахстане?
ppky0323
1 час
Ну, если считать, что наличие зарубежного счета - признак ворюги, однозначно, то новость радостная.
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