Как легко познакомиться с мужчиной, чего не хватает жителям Кудрово, атака Ирана на Израиль. Реакция «Фонтанки» от противного

Иран запустил в сторону Израиля сотни ракет и назвал атаку ответом на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Жители Кудрово не согласны с мнением Минстроя, что их город — самый комфортный для жизни, но все равно считают его домом. Главу «Лиги безопасного Интернета» Екатерину Мизулину в Челябинске спросили, почему у нее нет детей — к журналистке, задавшей этот вопрос, подошли «люди в штатском».