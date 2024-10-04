Крылья, лапы и хвосты: как неравнодушные жители Петербурга помогают животным

Источник: Стас Мартынов / предоставлено пресс-службой «Газпром Нефти»







В сфере его внимания 300 собак и кошек. Волонтеры проекта выгуливают животных из приютов, помогают ремонтировать помещения. Например, в приюте «Теремок» они оборудовали экотропу: расчистили дорожки от мусора, построили два моста, нанесли разметку. Теперь по этой тропе можно выгуливать более 50 животных ежедневно. Заодно починили вольеры для 40 собак: теперь из будки больше не затапливает во время паводка, потому что работает новая система дренажа. А в приюте бездомных животных «Галкино подворье» волонтеры «Дай лапу» отремонтировали и утеплили помещение для постоянного проживания кошек с неизлечимыми болезнями.

Проект «Дай лапу» создала в 2021 году Марьяна Алаева, сотрудница «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге. Ее инициатива стала лауреатом внутрикорпоративного конкурса волонтерских проектов, а сама героиня и ее работа показана в ролике компании под названием «Энергия в людях». Он посвящен жителям регионов, которые стремятся улучшать среду вокруг себя для общего блага.

В числе героев проекта — Павел Лукьяненок, орнитолог-любитель из Ноябрьска. Он создал проект «Охота за голосами», в рамках которого записывает голоса редких птиц Ямала. Своими записями Павел делится с учёными, а также выкладывает их в открытом доступе на музыкальных платформах.