В США заблокировали 107 доменов, использовавшихся хакерами из группировки ColdRiver. Ее связывают с разведкой РФ

В США были выданы ордеры на конфискацию 107 доменов, связанный с деятельностью хакерской группировки Callisto Group, также известной как ColdRiver. Об этом 3 октября сообщает американский Минюст, получивший ордер на арест 41 домена. Остальные были арестованы судом по гражданскому иску Microsoft.

По версии американских властей, интернет-домены якобы использовались агентами российской разведки, а Callisto как будто была связана с ФСБ. Ведомство утверждает, что подразделение ФСБ под названием «Центр-18» при помощи фишинговых схем получало доступ к информации департаментов и агентств США и конфиденциальным данным американцев.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения шестерым гражданам РФ, которых считают виновными в проведении кибератак на государственные сайты Украины и стран НАТО. Также в США обвинили россиянина в создании хакерской группировки LockBit и назначили награду за информацию о нем.