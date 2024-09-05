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    «Нажимали клавиши на клавиатуре». Минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на сайты Украины и стран НАТО

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    Министерство юстиции США предъявило обвинения шестерым гражданам РФ. Их считают виновными в проведении кибератак на государственные сайты Украины и стран НАТО. Об этом 5 сентября говорится

    Как следует из пресс-релиза, пятеро обвиняемых были офицерами ГРУ, а шестой — гражданским лицом. Атаковали украинские сайты «российские хакеры» перед началом СВО, чтобы «посеять панику», говорится в документе. Целями обвиняемых были украинские правительственные системы и данные, не имеющие военной или оборонной роли.

    По версии Минюста США, хакеры использовали вирус WhisperGate. Атака привела к искажению работы минимум 70 сайтов в январе 2022 года, связанных с правительством Украины. Впервые WhisperGate заметили специалисты Microsoft Threat Intelligence. Вирус маскировался под вымогательский, однако полностью стирал данные.

    «Нажимая клавиши на клавиатуре, обвиняемые преступники использовали компьютеры для проникновения в страны, выискивая слабые места и стремясь нанести вред», — сообщается на сайте Минюста США.

    Обвиняемыми по делу проходят «российские военнослужащие»: полковник Юрий Денисов, четыре лейтенанта — Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин — и гражданский, Амин Ситгал, уточняется в пресс-релизе.

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