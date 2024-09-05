«Нажимали клавиши на клавиатуре». Минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на сайты Украины и стран НАТО

Министерство юстиции США предъявило обвинения шестерым гражданам РФ. Их считают виновными в проведении кибератак на государственные сайты Украины и стран НАТО. Об этом 5 сентября говорится



Как следует из пресс-релиза, пятеро обвиняемых были офицерами ГРУ, а шестой — гражданским лицом. Атаковали украинские сайты «российские хакеры» перед началом СВО, чтобы «посеять панику», говорится в документе. Целями обвиняемых были украинские правительственные системы и данные, не имеющие военной или оборонной роли.

