«Нажимали клавиши на клавиатуре». Минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на сайты Украины и стран НАТО

Министерство юстиции США предъявило обвинения шестерым гражданам РФ. Их считают виновными в проведении кибератак на государственные сайты Украины и стран НАТО. Об этом
Как следует из пресс-релиза, пятеро обвиняемых были офицерами ГРУ, а шестой — гражданским лицом. Атаковали украинские сайты «российские хакеры» перед началом СВО, чтобы «посеять панику», говорится в документе. Целями обвиняемых были украинские правительственные системы и данные, не имеющие военной или оборонной роли.
По версии Минюста США, хакеры использовали вирус WhisperGate. Атака привела к искажению работы минимум
«Нажимая клавиши на клавиатуре, обвиняемые преступники использовали компьютеры для проникновения в страны, выискивая слабые места и стремясь нанести вред», — сообщается на сайте Минюста США.
Обвиняемыми по делу проходят «российские военнослужащие»: полковник Юрий Денисов, четыре лейтенанта — Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин — и гражданский, Амин Ситгал, уточняется в пресс-релизе.