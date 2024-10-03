Восемь лет за два поста: суд в Москве признал 59‑летнюю медсестру виновной в распространении фейков об армии

Дорогомиловский суд Москвы 3 октября признал медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольгу Меньших виновной в распространении недостоверной информации о действиях ВС РФ и приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

59-летняя Меньших работала медсестрой-анестезистом в московском хирургическом центре им. Пирогова и, как утверждало обвинение, разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» недостоверную информацию о действиях российских военных в Буче, что является преступлением, предусмотренным пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

Женщина свою вину не признала и заявила, что ее страница была взломана.

Тем не менее суд согласился с доводами следствия и приговорил Меньших к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 3 года запретил пользоваться соцсетями.

Защита сообщила ТАСС, что приговор будет обжалован, а коллеги-свидетели, давшие против Меньших показания, испытывают к ней личную неприязнь.