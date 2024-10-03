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Город Новым замглавы комитета по законности Петербурга станет участник СВО, стажировавшийся у Беглова

Новым замглавы комитета по законности Петербурга станет участник СВО, стажировавшийся у Беглова

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9 комментариев

О назначении участника СВО Николая Королева в комитет по законности и правопорядку на должность замглавы сообщили 3 октября на странице губернатора Петербурга во «ВКонтакте». Королёв проходил стажировку в Смольном по программе «Время героев».

Ранее в Смольном рассказывали, что в течение двух месяцев участник СВО следил за работой чиновников. По итогам стажировки он принял участие в разработке документации по противодействию терроризму. Также он несколько раз участвовал в выездах Александра Беглова в районы — губернатор был его наставником на стажировке.

За какое именно направление будет отвечать Королев, пока неясно.

Программу «Время героев» запустили после встречи Владимира Путина со студентами и бывшими участниками СВО в Петербурге. Весной этого года в программу объявили набор. Для обучения и стажировки в органах власти нужно было иметь высшее образование, опыт управления и быть участником СВО. В июле в Смольном сообщили, что взяли на стажировку Николая Королева, однако подробностей его биографии в релизах не приводили.

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Комментарии
10
VKuser174198221
41 минута
Какое образование у Николая Королева? Какой опыт работы: кем, где? Участник СВО- это не профессия......
Сила в Правде!!
49 минут
ну если даже милонов при власти то почему бы и этому ноунейму нельзя. хе-хе.
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