Новым замглавы комитета по законности Петербурга станет участник СВО, стажировавшийся у Беглова

О назначении участника СВО Николая Королева в комитет по законности и правопорядку на должность замглавы сообщили 3 октября на странице губернатора Петербурга во «ВКонтакте». Королёв проходил стажировку в Смольном по программе «Время героев».

Ранее в Смольном рассказывали, что в течение двух месяцев участник СВО следил за работой чиновников. По итогам стажировки он принял участие в разработке документации по противодействию терроризму. Также он несколько раз участвовал в выездах Александра Беглова в районы — губернатор был его наставником на стажировке.

Программу «Время героев» запустили после встречи Владимира Путина со студентами и бывшими участниками СВО в Петербурге. Весной этого года в программу объявили набор. Для обучения и стажировки в органах власти нужно было иметь высшее образование, опыт управления и быть участником СВО. В июле в Смольном сообщили, что взяли на стажировку Николая Королева, однако подробностей его биографии в релизах не приводили.