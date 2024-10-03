Блогер Лерчек и ее экс-супруг задержаны на 48 часов по делу о незаконном переводе 251 миллиона рублей

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее экс-супруга Артема Чекалина задержали на 48 часов по делу о незаконном переводе более 251 миллиона рублей на зарубежные счета. Об этом 3 октября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В деле есть третий фигурант. Он также задержан на 48 часов.

«Они официально признаны подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ», — цитирует информагентство своего собеседника. Источник РИА Новости уточнил, что Валерия и Артем были задержаны после допроса.

Статья, по которой задержаны трое человек, связана с переводом денег — валюты РФ или иностранной валюты — на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Накануне уточнялось, что переводами средств за границу могла быть оплата марафонов. Валютные операции проводились через банк в Дубае. В отношении Чекалиных было возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели обыск в доме экс-супругов.