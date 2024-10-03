Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +9

1 м/c,

ю-з.

 761мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,51
EUR 104,45
Что такое Кудрово
Блатные номера вернулись
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Откуда у водителей скорой деньги
Когда дадут тепло
Дело врачей: проведено 50 обысков
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Афиша Plus Книги Куда пойдем сегодня Нейросеть Пелевин. Рецензия на новую книгу «Круть»

Нейросеть Пелевин. Рецензия на новую книгу «Круть»

В продажу поступил новый роман Виктора Пелевина. «Фонтанка» его уже прочла

486
Написать комментарий

Виктор Пелевин. Круть. М.: Эксмо, 2024.

Как известно, Борхес полагал, что вся литература строится на четырех базовых сюжетах: осада города, возвращение домой, поиск, самоубийство бога. Возможно, если бы знаменитый аргентинец ознакомился с последними произведениями Виктора Олеговича Пелевина, он добавил бы к этому списку «спасение мира» или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, пелевинские персонажи этим занимаются как минимум второй год подряд.

В предыдущем его романе «Путешествие в Элевсин», вышедшем в прошлом году, лучший оперативный сотрудник корпорации TRANSHUMANISM.INC Маркус Зоргенфрей под руководством руководителя отдела внутренних расследователей адмирал-епископа Ломаса избавляет человечество от нейросети, которая замышляла недоброе под видом римского императора Порфирия в виртуальной симуляции Древнего Рима. В этом году автор копнул глубже. Всемирное зло, действующее под именем Ахилл (по одному из своих предыдущих воплощений) желает вернуть мир на шестьдесят шесть миллионов лет назад, когда астероид врезался в Землю, отчего погибли все динозавры. Задумка злодейская проста: а вот пусть человеческая цивилизация погибнет, а ящеры вернутся… Почему? Нипочему. Так природа захотела, отчего — не наше дело.

«Пока зло приближалось, я осознал несколько его качеств.

Во-первых, оно было безмерно древним. Во-вторых, невыразимо страшным.

В третьих абсолютным.

Что значит — «абсолютным»?

Человеческое добро и зло относительны. Это условность, зависящая от нашего места в пищевой цепочке. Если кушают нас, творится зло. Если кушаем мы — добро. Называя что-то «злом», мы просто ставим корпоративный штамп на явлении, которое вовсе не обязательно вызовет ту же реакцию у наших партнеров по взаимному поеданию. древнее зло оказалось иным. Оно было злом не в смысле бирки, а в смысле самой своей природы, где не оставалось ничего кроме зла».

Как и в трех предыдущих романах, действие происходит в так называемой «баночной вселенной»: человечество обеспечило богатым-знаменитым и прочей элите портативное бессмертие: их мозги хранятся в специальных баночках и могут функционировать и вступать в коммуникацию друг с другом и остальным миром условно вечно, а социальная цель остальных живущих – обеспечить себе такое.

Это именно что вселенная: приключения Маркуса, от имени которого и ведется повествование, и его друзей и врагов разворачиваются на очень подробно прописанном фоне: тут тебе и детально изображенные технологии общения в посткарбоновом мире со всеми их хитроумными устройствами; и ехидно описанные проявления новой этики, и социальные сдвиги, когда дамы становятся домининирующим гендером; и изменения в уголовной иерархии — низшие тюремные касты вдруг оказываются на самой вершине пирамиды, и идеологическая и этическая основа прекрасного нового мира, обильно цитируемые труды мыслителей с фамилиями вроде Шарабан-Мухлюев. Но есть и персонажи с фамилиями менее экзотическими: генерал-министр Курпатов, ученый в погонах жандарм-психиатр Сердюков, повторяющий мантру «злобро добло»…

Персонажи эти, кстати, совершенно не похожи на своих реальных однофамильцев, и в чем смысл этого приема, понять мне не удалось.

Эффектные, хоть кино снимай, сцены драк перемежаются меланхолическими рассуждениями вроде: «Коррупция – это язва на здоровом теле. Девиация. А когда вместо здорового тела имеется одна большая язва, это уже не отклонение от нормы. Это такой социальный строй. И сегодня он стучится в нашу дверь вместе с мезозоем. Даже не знаю, какой стук громче».

Малосимпатичные ребята (и девчата) бьются со столь же несимпатичными, а побеждает по-прежнему автор. Чужой против Хищника. Имела жаба гадюку. Следишь за происходящим не без интереса, но ни за кого не болеешь, не переживаешь. В общем, Пелевин как Пелевин, со всеми его фирменными фишками, которые от повторения не становятся свежее. Нельзя сказать, что очередные пятьсот страниц типичного Пелевина разочаровывают, но отчего-то кажется, что такие книги скоро научится писать нейросеть, а то и вовсе пелевинские персонажи.

Будем продолжать наблюдение.

Сергей Князев, специально для «Фонтанки.ру»

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Илн Мск.
1 минута
Сергей Князев, мне Вас искренне жаль, вам пришлось прочитать эту МУТЬ-КРУТЬ. Наверное Вы поняли БедКомидеанта, через что проходил эти Пятнадцать лет !!!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Новости компаний
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Новости компаний
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
ТОП 5
Новости компаний
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11
«ПСК Эксперт» Блеснем «архиллектом». Часть вторая
2 октября, 14:15
Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего делаПредставители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.
2 октября, 11:54
Музыкальный коллектив Концерна «Алмаз — Антей» победил в конкурсе «Заводские таланты»Музыкальная группа «АмиГоз», которая состоит из работников Обуховского завода, входящего в Концерн ВКО «Алмаз — Антей», стала лауреатом первой степени в номинации «Творческие коллективы» и «Авторы — исполнители» первого музыкального конкурса «Заводские таланты» для сотрудников промышленных предприятий города. Финал творческого состязания прошел 22 сентября в Петербурге на площадке конгресс-центра «Ленполиграфмаш».
2 октября, 10:27
GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!»Федеральный девелопер GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!».. Это программа популяризации профессий в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для детей и молодёжи. В рамках деловой программы IV Международного строительного чемпионата, который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября, будут проведены обучающие интерактивы и конкурсы для школьников и студентов, участвующих в проекте «Я — Строитель Будущего!».
1 октября, 18:00
На смену льготной ипотеке пришли другие предложения«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям скидку на квартиры.
1 октября, 17:43
В Группе «Эталон» поделились опытом популяризации строительства среди молодежиПресс-секретарь Группы «Эталон» Евгений Новиков принял участие в заседании рабочей группы по реализации инициативного проекта «Я — строитель Будущего!».
1 октября, 17:10
«КВС» открыла продажи в новом корпусе ЖК «Любоград»«КВС» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Любоград». Это корпус №2.3 четвертой очереди, с красивым названием «Кот Баюн».
1 октября, 16:25
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый» ко Дню пожилого человекаБанк «Санкт-Петербург» ко Дню пожилого человека, который празднуется в России 1 октября, улучшает условия по вкладу «Пенсионный особый». Теперь максимальная ставка по этому вкладу составит 21% годовых на удобном сроке — 31 день. И это самая высокая ставка во всей линейке Банка и предлагается она особенным клиентам БСПБ — пенсионерам.
1 октября, 15:40