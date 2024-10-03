Полиция в Петербурге прошлась по стройкам и возбудила 64 уголовных дела

Больше тысячи мигрантов проверила полиция Петербурга в городе 2 октября. Нелегалов искали и нашли на стройках, промобъектах и в общепите.

Источник: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщает 3 октября ГУ МВД региона, было составлено порядка 1 500 протоколов о нарушении миграционного законодательства. «Подавляющее большинство нарушителей не соблюдали установленный режим пребывания на территории России, то есть по факту имели фиктивную регистрацию», — отмечают в главке.

По итогам рейда около 200 человек отправились в центр содержания иностранцев, где они будут дожидаться выдворения.

Также в главке сообщают, что по районам в общей сложности было возбуждено 64 уголовных дела в отношении владельцев квартир, которые фиктивно регистрировали иностранцев.