А что берут? Петербуржцы ударились в покупку эзотерических товаров

Источник: Дарья Селенская / Городские порталы







Петербуржцы начали активнее покупать карты таро, книги для гадания, обереги, амулеты и спиритические доски. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Wildberries, продажи эзотерических товаров в Петербурге в январе-сентябре за год выросли на 21%. Всего за этот период жители города приобрели более 135 тысяч различных «магических» артикулов. Некоторые позиции показывают особенно сильный рост. Так, число купленных оберегов увеличилось на 39 процентов по сравнению с прошлым годом. Десять процентов прибавили продажи Таро. Рост продаж связанных с эзотерикой товаров происходит на фоне повышения цен тарологами и колдунами.

Телеграм-канал «Фонтанки» посмотрел на то, какую еще колдовскую утварь в Петербурге. Но на сайте бесплатных объявлений наше внимание привлекли не свечи и благовония, а кое-что пооригинальнее. Смотрите подборку жути в наших карточках, но потом не жалуйтесь, что вам что-то приснилось в кошмарах.

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