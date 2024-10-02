Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +9

1 м/c,

вос.

 760мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,51
EUR 104,45
Что такое Кудрово
Блатные номера вернулись
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Откуда у водителей скорой деньги
Когда дадут тепло
Дело врачей: проведено 50 обысков
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Город Доехать на трамвае. Первое жилье города-спутника Южный показали общественности

Доехать на трамвае. Первое жилье города-спутника Южный показали общественности

2 586
3 комментария

В Петербурге начались общественные обсуждения документации по строительству домов в будущем городе-спутнике Южный. Их называют первым жилым кластером на этой территории, которая должна приютить 140 тысяч человек.

Город-спутник Южный — это проект компании «Старт-Девелопмент», он будет построен восточнее Киевского шоссе, у южной границы Петербурга. Проект рассчитан на строительство 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит более 1 млн кв. м. Также в новом районе будет создано более 60 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.

Первый проект планировки территории относится к территории восточнее Киевского шоссе в районе деревни Дони — севернее озера Лесное и в одноименном поселке. Судя по документации, это два квартала в общей сложности площадью 22 гектара. Второй участок — по соседству. Это 43 гектара.

Здесь должны появиться многоквартирные дома площадью застройки от 11,6 тысячи до 40 тысяч квадратных метров, высотой до 36 метров, а также школы, детские сады, гаражи, автостоянки, социальные объекты, дороги.

Все это вместе — продолжение строительства города-спутника Южный. В пояснительной записке говорится, что первая его очередь — это развитие территории научного кластера, то есть территории кампуса Университета ИТМО на базе научно-образовательного и инновационного центра ИТМО «Хайпарк». Здесь уже есть документация по планировке территории, проект строительства, и вот в непосредственной близости от территории кампуса формируется и первый жилой кластер города.

Место интересное, часть территории раньше использовалась племзаводом «Лесное». Сейчас в поселке с таким же названием семь жилых домов, православная церковь, почта, амбулатория, 2 магазина, неполная средняя школа №607 и детсад. Плюс полтысячи боксовых гаражей. С севера — полоса отвода железной дороги, с запада — граница города, рядом садоводство «Заозерное». До ближайшей станции метро «Проспект Ветеранов» — больше 16 км, зато тут же железнодорожная станция Лесное, в направлении Петербурга ходят автобусы. Меньше 3 км — до Пулково, недалеко аэродром совместного базирования «Пушкин», что накладывает ограничения в рамках нескольких приаэродромных подзон («Фонтанка» рассказывала о них)

Авторы документации не перестают напоминать, что якорным проектом города-спутника Южный, где должны, по прогнозам, жить 140 тысяч человек, является именно инновационный центр ИТМО «Хайпарк» (он к северу от территории под жилую застройку, через железнодорожные пути).

ИТМО «Хайпарк» должен стать частью города-спутника Южный. К 2027 году он включит в себя кампус университета, рассчитанный на обучение 3,6 тыс. человек, а также бизнес-инкубаторы и производства, научные центры. Последние будут ориентированы на прикладные исследования в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий. Стоимость всего проекта оценивается в 41 млрд рублей. В частности, 4,7 млрд готов выделить Петербург. Конкурс на разработку мастер-плана инноцентра выиграло московское бюро RTDA. В основу плана легла концепция, созданная британской компанией Allies and Morrison, — ее выбрали по итогам международного конкурса.

Общая архитектурная идея — «формирование из разрозненных зон застройки единого пространства, в котором основная сеть центров притяжения (общественно-деловых зон и территорий социального назначения) взаимоувязана и доступна посредством общественно-публичных пространств». В частности, в каждом квартале должен быть линейный парк или система скверов, которая будет стимулировать пешеходные связи.

Что касается композиции, то зеленые насаждения с бульваром выступают в роли «реки, разделяющей композицию на два типа жилой застройки»: вдоль улиц — регулярная и протяженная, в глубине — разреженная и проницаемая. Часть квартир на первом этаже должны иметь собственные палисадники во дворах. Каждый из блоков застройки — это сочетание башен, отдельно стоящих секционников или комбинированных.

Насколько можно судить, в 2024–2025 годах предполагается застроить основную часть территории, которая непосредственно прилегает к железной дороге. Остальные сроки можно увидеть на схеме.

При таких исходных у кого-то могут возникнуть шушарско-кудровские ассоциации в части транспортного обеспечения. Когда проектировщики говорят об этом, они рассматривают всю так называемую Южную планировочную зону под 45 тысяч гектаров и населением более полумиллиона человек. Причем не только существующие, но и будущие центры притяжения — вроде того же кампуса ИТМО или «Технологической долины» и кампуса СПбГУ, до которых в какой-то момент должно доползти метро и не только.

Сейчас основная трасса — Киевское шоссе, чью загрузку проектировщики оценивают даже в час пик меньше чем в 50 %. Подключение города-спутника Южный к улично-дорожной сети отнесено на период 2029–2039 годов, как и строительство магистрали к нему от Южной широтной магистрали (тоже не построенной) и трамвайной линии от Кокколевской улицы (это примыкание к строящейся концессионной трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка»). Схема развития улично-дорожной сети предполагает, что первая очередь строительства ЛРТ пойдет до территории ИТМО «Хайпарк». Срок реализации второй очереди — 2028–2030 гг., она пойдет непосредственно по территории города-спутника к будущему ТПУ. В качестве референса берут линию «Чижик» в Красногвардейском районе с ее двусторонними составами.

Сам ТПУ хотят организовать на базе железнодорожной станции Лесное, он объединит железную дорогу с автобусами, такси и линией легкого рельсового трамвая. А кроме того придется развивать улично-дорожную сеть города-спутника Южный

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
274739901
1 час
...велика страна..а эти всё дербанят и дербанят несчастный город...кто они?..однозначно враги ..кто же им вернёт разум?...
Barmaley_5e4d0211d3423
52 минуты
Расширять Пулковское шоссе некуда. Уже сейчас пробки по утрам на въезд в город и выезд. Хотя, кому до этого дело... С "мигалками" несложно проехать.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На смену льготной ипотеке пришли другие предложения«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям скидку на квартиры.
1 октября, 17:43
Новости компаний
«КВС» открыла продажи в новом корпусе ЖК «Любоград»«КВС» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Любоград». Это корпус №2.3 четвертой очереди, с красивым названием «Кот Баюн».
1 октября, 16:25
Новости компаний
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11
«ПСК Эксперт» Блеснем «архиллектом». Часть вторая
2 октября, 14:15
Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего делаПредставители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.
2 октября, 11:54
Музыкальный коллектив Концерна «Алмаз — Антей» победил в конкурсе «Заводские таланты»Музыкальная группа «АмиГоз», которая состоит из работников Обуховского завода, входящего в Концерн ВКО «Алмаз — Антей», стала лауреатом первой степени в номинации «Творческие коллективы» и «Авторы — исполнители» первого музыкального конкурса «Заводские таланты» для сотрудников промышленных предприятий города. Финал творческого состязания прошел 22 сентября в Петербурге на площадке конгресс-центра «Ленполиграфмаш».
2 октября, 10:27
GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!»Федеральный девелопер GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!».. Это программа популяризации профессий в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для детей и молодёжи. В рамках деловой программы IV Международного строительного чемпионата, который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября, будут проведены обучающие интерактивы и конкурсы для школьников и студентов, участвующих в проекте «Я — Строитель Будущего!».
1 октября, 18:00
На смену льготной ипотеке пришли другие предложения«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям скидку на квартиры.
1 октября, 17:43
В Группе «Эталон» поделились опытом популяризации строительства среди молодежиПресс-секретарь Группы «Эталон» Евгений Новиков принял участие в заседании рабочей группы по реализации инициативного проекта «Я — строитель Будущего!».
1 октября, 17:10
«КВС» открыла продажи в новом корпусе ЖК «Любоград»«КВС» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Любоград». Это корпус №2.3 четвертой очереди, с красивым названием «Кот Баюн».
1 октября, 16:25
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый» ко Дню пожилого человекаБанк «Санкт-Петербург» ко Дню пожилого человека, который празднуется в России 1 октября, улучшает условия по вкладу «Пенсионный особый». Теперь максимальная ставка по этому вкладу составит 21% годовых на удобном сроке — 31 день. И это самая высокая ставка во всей линейке Банка и предлагается она особенным клиентам БСПБ — пенсионерам.
1 октября, 15:40