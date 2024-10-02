Доехать на трамвае. Первое жилье города-спутника Южный показали общественности

Источник: пресс-служба ООО «Город-спутник Южный»







В Петербурге начались общественные обсуждения документации по строительству домов в будущем городе-спутнике Южный. Их называют первым жилым кластером на этой территории, которая должна приютить 140 тысяч человек.

Город-спутник Южный — это проект компании «Старт-Девелопмент», он будет построен восточнее Киевского шоссе, у южной границы Петербурга. Проект рассчитан на строительство 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит более 1 млн кв. м. Также в новом районе будет создано более 60 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.

Первый проект планировки территории относится к территории восточнее Киевского шоссе в районе деревни Дони — севернее озера Лесное и в одноименном поселке. Судя по документации, это два квартала в общей сложности площадью 22 гектара. Второй участок — по соседству. Это 43 гектара.

















Здесь должны появиться многоквартирные дома площадью застройки от 11,6 тысячи до 40 тысяч квадратных метров, высотой до 36 метров, а также школы, детские сады, гаражи, автостоянки, социальные объекты, дороги.

Все это вместе — продолжение строительства города-спутника Южный. В пояснительной записке говорится, что первая его очередь — это развитие территории научного кластера, то есть территории кампуса Университета ИТМО на базе научно-образовательного и инновационного центра ИТМО «Хайпарк». Здесь уже есть документация по планировке территории, проект строительства, и вот в непосредственной близости от территории кампуса формируется и первый жилой кластер города.









Место интересное, часть территории раньше использовалась племзаводом «Лесное». Сейчас в поселке с таким же названием семь жилых домов, православная церковь, почта, амбулатория, 2 магазина, неполная средняя школа №607 и детсад. Плюс полтысячи боксовых гаражей. С севера — полоса отвода железной дороги, с запада — граница города, рядом садоводство «Заозерное». До ближайшей станции метро «Проспект Ветеранов» — больше 16 км, зато тут же железнодорожная станция Лесное, в направлении Петербурга ходят автобусы. Меньше 3 км — до Пулково, недалеко аэродром совместного базирования «Пушкин», что накладывает ограничения в рамках нескольких приаэродромных подзон («Фонтанка» рассказывала о них)



Авторы документации не перестают напоминать, что якорным проектом города-спутника Южный, где должны, по прогнозам, жить 140 тысяч человек, является именно инновационный центр ИТМО «Хайпарк» (он к северу от территории под жилую застройку, через железнодорожные пути).

ИТМО «Хайпарк» должен стать частью города-спутника Южный. К 2027 году он включит в себя кампус университета, рассчитанный на обучение 3,6 тыс. человек, а также бизнес-инкубаторы и производства, научные центры. Последние будут ориентированы на прикладные исследования в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий. Стоимость всего проекта оценивается в 41 млрд рублей. В частности, 4,7 млрд готов выделить Петербург. Конкурс на разработку мастер-плана инноцентра выиграло московское бюро RTDA. В основу плана легла концепция, созданная британской компанией Allies and Morrison, — ее выбрали по итогам международного конкурса.

Общая архитектурная идея — «формирование из разрозненных зон застройки единого пространства, в котором основная сеть центров притяжения (общественно-деловых зон и территорий социального назначения) взаимоувязана и доступна посредством общественно-публичных пространств». В частности, в каждом квартале должен быть линейный парк или система скверов, которая будет стимулировать пешеходные связи.



Что касается композиции, то зеленые насаждения с бульваром выступают в роли «реки, разделяющей композицию на два типа жилой застройки»: вдоль улиц — регулярная и протяженная, в глубине — разреженная и проницаемая. Часть квартир на первом этаже должны иметь собственные палисадники во дворах. Каждый из блоков застройки — это сочетание башен, отдельно стоящих секционников или комбинированных.

Насколько можно судить, в 2024–2025 годах предполагается застроить основную часть территории, которая непосредственно прилегает к железной дороге. Остальные сроки можно увидеть на схеме.









При таких исходных у кого-то могут возникнуть шушарско-кудровские ассоциации в части транспортного обеспечения. Когда проектировщики говорят об этом, они рассматривают всю так называемую Южную планировочную зону под 45 тысяч гектаров и населением более полумиллиона человек. Причем не только существующие, но и будущие центры притяжения — вроде того же кампуса ИТМО или «Технологической долины» и кампуса СПбГУ, до которых в какой-то момент должно доползти метро и не только.

















Сейчас основная трасса — Киевское шоссе, чью загрузку проектировщики оценивают даже в час пик меньше чем в 50 %. Подключение города-спутника Южный к улично-дорожной сети отнесено на период 2029–2039 годов, как и строительство магистрали к нему от Южной широтной магистрали (тоже не построенной) и трамвайной линии от Кокколевской улицы (это примыкание к строящейся концессионной трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка»). Схема развития улично-дорожной сети предполагает, что первая очередь строительства ЛРТ пойдет до территории ИТМО «Хайпарк». Срок реализации второй очереди — 2028–2030 гг., она пойдет непосредственно по территории города-спутника к будущему ТПУ. В качестве референса берут линию «Чижик» в Красногвардейском районе с ее двусторонними составами.















