Южная широтная магистраль возьмет часть трафика с КАД и разгрузит южное направление

Современная скоростная широтная магистраль на юге города общей протяженностью 17 км станет дублером южного участка КАД, взяв на себя трафик с кольцевой автодороги. Трасса соединит Волхонское шоссе с Петрозаводским, а в перспективе уйдет через Неву до трассы Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе). Сейчас проходит разработка проектной документации, строительство должно начаться в марте.



Как сообщала «Фонтанка», новая дорога должна пройти от Южно-Волхонской улицы (идет от Волхонского шоссе до Петербургского шоссе в Пушкине) через Московское шоссе, Софийскую улицу до стыка Петрозаводского шоссе и Советского проспекта в Металлострое. В составе магистрали будет 11 развязок.

