Южная широтная магистраль возьмет часть трафика с КАД и разгрузит южное направление

Современная скоростная широтная магистраль на юге города общей протяженностью 17 км станет дублером южного участка КАД, взяв на себя трафик с кольцевой автодороги. Трасса соединит Волхонское шоссе с Петрозаводским, а в перспективе уйдет через Неву до трассы Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе). Сейчас проходит разработка проектной документации, строительство должно начаться в марте.
Как сообщала «Фонтанка», новая дорога должна пройти от Южно-Волхонской улицы (идет от Волхонского шоссе до Петербургского шоссе в Пушкине) через Московское шоссе, Софийскую улицу до стыка Петрозаводского шоссе и Советского проспекта в Металлострое. В составе магистрали будет 11 развязок.
Появление скоростной трассы разгрузит южную часть города, облегчив доступ к крупным районам комплексной застройки — «На Царскосельских холмах», «Славянка», а также «Экспофоруму» и будущему кампусу СПбГУ.
Первый этап Южной широтной магистрали длиной 6,5 км пройдет от Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей в Пушкинском районе. Дорога будет шириной от 4 до 6 полос, здесь предполагаются и велодорожки шириной 2,5 метра. На протяжении этого этапа планируют построить три разноуровневые развязки и три путепровода: через железнодорожные пути Балтийского направления, в створе Петербургского шоссе и через пути Витебского направления.