И сбоку бантик. Что такое «бесшумная зона» Пулково и кого она проглотит

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для аэропорта Пулково разработали так называемую седьмую приаэродромную подзону, главная характеристика которой — шум от самолетов. Симпатичный бант площадью под 30 тысяч гектаров грозит всколыхнуть цены на недвижимость.

Что это за зона?

О том, что готов проект 7-й подзоны, в начале недели рассказали 47news, выложив и наглядную карту. На ней черным выделена новая предлагаемая зона в 279 квадратных километров, которую разработало ООО «РСИ», а синим — предыдущая версия, обоснование которой в 2018 году сформировало ООО «Зеленый город» (тогда площадь была меньше вдвое).

Фото: 47news Поделиться Поделиться





Сейчас в приаэродромной зоне Пулково 6 подзон, для каждой из них свои требования. К примеру, совсем недавно с ограничениями подзоны № 6 столкнулся мусороперерабатывающий комплекс на Волхонке, который перед запуском пришлось проверять на способность привлекать скопления птиц. Чуть меньше пятая зона, где нельзя размещать опасные для воздушной гавани предприятия; в четвертой под запретом различные посторонние помехи для средств связи, в третьей — высотки, во второй — вообще все не транспортное, в первой разрешено только связанное с самолетами.





Про седьмую в Воздушном кодексе написано, что в ее границах устанавливают «перечень ограничений использования земельных участков». «При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям», — уточняют там. В общем, речь о реве самолетов и

о том, как с ним уживаться местным.



У Пулково, да и у других аэропортов седьмой подзоны пока нет, но закон требует: если ее не установили до 1 июля 2021 года, следующая обязательная отсечка — 1 января 2025 года. Так как речь идет о людях, методику разработал Роспотребнадзор. Обосновать границы должен оператор аэропорта «по условиям, характерным величине, описывающей интенсивность полетов за нормируемый период времени — день (с 07:00 до 23:00) и ночь (с 23:00 до 07:00). Помимо самих границ, надо оценить риск здоровью от авиационного шума, а также обосновать ограничения на использование земельных участков, которые в подзону попали — в том числе возможность применения различных шумоизолирующих мер. Дальше — формулы, СанПиНы с предельно допустимыми значениями и т.п.



Что с Пулково?

«Воздушные ворота Северной столицы» объявили торги (в виде конкурентных переговоров) на обоснование седьмой подзоны в 2022 году, стартовая цена составляла 4,2 млн рублей. В итоге боролись ООО «Зеленый город», которое разрабатывало границы для аэропортов Белгорода, Абакана, Платова, Магнитогорска и т.п., и краснодарское ООО «РСИ», для которого это тоже профильное направление: Ямбург, Пенза, Саранск. «РСИ» упало по цене до 3,5 млн и получило контракт.



В техзадании — акустический расчет, оценка рисков, верификация внешней границы седьмой подзоны и, конечно, отсылка к методике Роспотребнадзора. Среди прочего — получение на проект заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы. Как писали 47news, экспертиза не пройдена. Если конкретнее, то «Центр гигиены и эпидемиологии» еще в 2023 году отправлял проект на доработку, а позже выдал заключение о несоответствии. Причем дважды. Помимо формальных претензий, эксперты отметили, что границы седьмой подзоны и ее шумовых зон не верифицированы натурными измерениями.



«Воздушные Ворота Северной Столицы» выполняют требования федерального законодательства по определению 7-й подзоны приаэродромной территории, — сообщили «Фонтанке» в ВВСС. — Проект проходит процедуру согласования с ответственными ведомствами».



Еще в 2017 году эксперты, оценивая звуковое загрязнение Петербурга, говорили, что после центральных районов в рейтинге шумных оказываются окрестности аэропорта. «В Пулково стараются следить за этой шумовой дисциплиной. Мы много лет ведем мониторинг шума вокруг аэропорта и знаем, что для летчиков есть своя четкая трасса. Если они от нее не отклоняются, то шум терпимый. Но бывает, что забирают в сторону, и тогда местные жители страдают, конечно», — говорил заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Балтийского государственного технического университета профессор Николай Иванов.



Примерно тогда же были изменены схемы прибытия в Пулково, «Фонтанка» подробно разбирала предписанные траектории самолетов с их шумовым эффектом. Петербуржцы жаловались на громкие звуки, кто-то винил новые схемы полетов с использованием ближней к городу полосы, кто-то — отказ от быстрого набора высоты. Роспотребнадзор в 2021 году даже выдавал предостережение оператору аэропорта, хотя тот заявлял, что занимается наземным обслуживанием самолетов, а Ространснадзор отчитывался, что все маневрирование проходит в соответствии с нормативами.



Читатели «Фонтанки» и сейчас иногда жалуются на авиационный шум. Причем речь не только о территориях, прилегающих к аэропорту. Корреспондент «Фонтанки» как житель Васильевского острова тоже оценил еженощный тяжелый рев двигателей в одно и то же время. Специфика исторического момента в том, что определить с ходу назначение этих самолетов сложно.



Новостройки и уши



Пока конкретная подзона не установлена, никаких согласований и заключений для стройки в ней не требуется. После — «использование земельных участков, указанных в настоящей части, и созданных на них объектов недвижимости, строительство новых объектов недвижимости осуществляются в соответствии с ограничениями, установленными в границах таких территорий».



Источники «Фонтанки» подтверждают, что часть седьмой подзоны теоретически вообще должна быть закрыта для жилого строительства, но в основном все же она просто предъявляет шумоизолирующие требования. «Фонтанка» задала вопросы нескольким компаниям, которые уже активно строятся или достроились в нарисованных (но, напомним, пока не одобренных) границах.



Группа «Эталон» отметила, что ее объект в Шушарах уже расположен в подзонах 4–6 с ограничениями по высотности. «Все разрешения у нас есть», — добавили там.



Специалисты еще одной компании неавторизованно подчеркнули, что 7-я подзона лишь предъявляет доптребования к проекту в части шума, а строить жилые объекты не запрещает.



В пресс-службе «ЛенРусСтрой» рассказали, что их проект комплексного освоения «Новое Горелово» уже построен полностью со всеми школами, детскими садами, бульваром, плейхабом, парками, спортивными площадками, наземным и заглубленным паркингом и т.д. «Работают медицинские центры, магазины, пекарни. Он уже полностью заселён, из общего объема 309 тыс. кв. метров осталось 2–3 квартиры. Показатель удовлетворенности клиентов у нас очень высокий, — говорят там. — Никто из жителей ни разу не указал шум от самолетов в качестве существенного недостатка проекта. В жилом комплексе проживают человек 100 наших собственных сотрудников».



Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева рассказала, что специалисты группы компаний «КВС» детально изучают — как именно повлияет появление седьмой подзоны на существующие объекты, на дальнейшее строительство, и затронет ли расширение ее проекты. «Безусловно, если при строительстве потребуется дополнительная шумозащита, то и себестоимость жилья вырастет, — подтверждает она. — Сложно сказать, возможен ли отзыв разрешительной документации. Мы будем следить за развитием данной ситуации».



Разговор об отзыве возник в свете гипотетической ситуации: разрешение на строительство получено до установления 7-й подзоны, в проекте нет никакой шумозащиты, потом подзону устанавливают, проект теряет актуальность, у застройщика отзывают разрешение. Судя по всему, это голая теория. В 135-ФЗ написано, что ограничения не применяются в отношении земельных участков объектов недвижимости, права на которые возникли до дня установления седьмой подзоны, а разрешение на строительство тоже было получено до этого.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»