ГАИ обратилась к петербуржцам в связи с гололедицей. На видео — доказательства

Управление Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 2 октября обратилось к автомобилистам с просьбой учитывать, что сейчас осень. В этом сезоне получилось так, что первые же заморозки омрачились трагедией. В ДТП погибли молодой мужчина и 10-летняя девочка. «Фонтанка» рассказывала об аварии и показывала фотографии. Теперь же ГАИ публикует видео с белым от инея асфальтом.

Источник: Управление Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

ДТП произошло рано утром 1 октября на Сергиевском путепроводе в Красносельском районе. Погибли молодой мужчина и 10-летняя девочка. Причиной стало то, что на скользкой дороге «Лада» ушла в занос на встречку — там, как отмечают в полиции, было «оледенение проезжей части».

Правила вождения зимой

Дорожная полиция напоминает, что в условиях гололедицы важно соблюдать ПДД. Сейчас ещё не настолько холодно, чтобы переобувать резину, но стиль вождения уже пора менять на зимний — без резких маневров и торможений. Критически важно соблюдать дистанцию и скоростной режим. Начинать тормозить перед поворотами и пешеходными переходами надо раньше, чем вы делаете это в летнее время. Ещё один дополнительный фактор риска при гололедице - состояние машины, очень важно следить за износом шин и протектора.

Где быстрее всего появляется гололедица

Есть участки дорог, где можно ехать спокойнее, а есть более аварийно опасные — там надо быть настороже, скидывать скорость и ехать плавно. Гололедица активнее образуется около водоёмов, на открытых местах, обдуваемых ветрами: на набережных, мостах, путепроводах, широких перекрёстках, а также на дорогах с низким трафиком, где шины не успевают разогреть асфальт.

Реагенты возвращаются

Ещё на прошлой неделе было так тепло, что зимние реагенты казались такими же далёкими, как Новый год. Однако уже вчера комитет по благоустройству начал противогололедную обработку опасных участков городских улиц, то же стали делать и на ЗСД. «Фонтанке» в МСС пояснили, что метеодатчики предприятия ночью 1 октября поймали отрицательные температуры на севере и нулевые — на юге.

Когда снова будет гололедица

В ближайшие дни заморозков в Петербурге пока не ожидается. А в выходные по ночам может быть довольно прохладно. Подробный прогноз погоды на неделю читайте на «Фонтанке».