Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 760мм 85%
Подробнее
6 Пробки
USD 93,36
EUR 103,65
Что такое Кудрово
Блатные номера вернулись
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Откуда у водителей скорой деньги
Когда дадут тепло
Дело врачей: проведено 50 обысков
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Авто Город ГАИ обратилась к петербуржцам в связи с гололедицей. На видео — доказательства

ГАИ обратилась к петербуржцам в связи с гололедицей. На видео — доказательства

5 076
2 комментария

Управление Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 2 октября обратилось к автомобилистам с просьбой учитывать, что сейчас осень. В этом сезоне получилось так, что первые же заморозки омрачились трагедией. В ДТП погибли молодой мужчина и 10-летняя девочка. «Фонтанка» рассказывала об аварии и показывала фотографии. Теперь же ГАИ публикует видео с белым от инея асфальтом.

ДТП произошло рано утром 1 октября на Сергиевском путепроводе в Красносельском районе. Погибли молодой мужчина и 10-летняя девочка. Причиной стало то, что на скользкой дороге «Лада» ушла в занос на встречку — там, как отмечают в полиции, было «оледенение проезжей части».

Правила вождения зимой

Дорожная полиция напоминает, что в условиях гололедицы важно соблюдать ПДД. Сейчас ещё не настолько холодно, чтобы переобувать резину, но стиль вождения уже пора менять на зимний — без резких маневров и торможений. Критически важно соблюдать дистанцию и скоростной режим. Начинать тормозить перед поворотами и пешеходными переходами надо раньше, чем вы делаете это в летнее время. Ещё один дополнительный фактор риска при гололедице - состояние машины, очень важно следить за износом шин и протектора.

Где быстрее всего появляется гололедица

Есть участки дорог, где можно ехать спокойнее, а есть более аварийно опасные — там надо быть настороже, скидывать скорость и ехать плавно. Гололедица активнее образуется около водоёмов, на открытых местах, обдуваемых ветрами: на набережных, мостах, путепроводах, широких перекрёстках, а также на дорогах с низким трафиком, где шины не успевают разогреть асфальт.

Реагенты возвращаются

Ещё на прошлой неделе было так тепло, что зимние реагенты казались такими же далёкими, как Новый год. Однако уже вчера комитет по благоустройству начал противогололедную обработку опасных участков городских улиц, то же стали делать и на ЗСД. «Фонтанке» в МСС пояснили, что метеодатчики предприятия ночью 1 октября поймали отрицательные температуры на севере и нулевые — на юге.

Когда снова будет гололедица

В ближайшие дни заморозков в Петербурге пока не ожидается. А в выходные по ночам может быть довольно прохладно. Подробный прогноз погоды на неделю читайте на «Фонтанке».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
VKuser174198221
27 минут
Температура воздуха- ниже нуля не падала согласно данным Росгидрометеоцентра! Вода замерзает при нуле! Согласно данным науки физики! Откуда обледенение? Ученые таког физического явления не знают!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
CHERY Элан-Моторс объявляет о старте акции в честь открытия нового дилерского центра
26 сентября, 10:00
Новости компаний
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
Новости компаний
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11
ТОП 5
Новости компаний
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11
«ПСК Эксперт» Блеснем «архиллектом». Часть вторая
2 октября, 14:15
Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего делаПредставители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.
2 октября, 11:54
Музыкальный коллектив Концерна «Алмаз — Антей» победил в конкурсе «Заводские таланты»Музыкальная группа «АмиГоз», которая состоит из работников Обуховского завода, входящего в Концерн ВКО «Алмаз — Антей», стала лауреатом первой степени в номинации «Творческие коллективы» и «Авторы — исполнители» первого музыкального конкурса «Заводские таланты» для сотрудников промышленных предприятий города. Финал творческого состязания прошел 22 сентября в Петербурге на площадке конгресс-центра «Ленполиграфмаш».
2 октября, 10:27
GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!»Федеральный девелопер GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!».. Это программа популяризации профессий в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для детей и молодёжи. В рамках деловой программы IV Международного строительного чемпионата, который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября, будут проведены обучающие интерактивы и конкурсы для школьников и студентов, участвующих в проекте «Я — Строитель Будущего!».
1 октября, 18:00
На смену льготной ипотеке пришли другие предложения«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям скидку на квартиры.
1 октября, 17:43
В Группе «Эталон» поделились опытом популяризации строительства среди молодежиПресс-секретарь Группы «Эталон» Евгений Новиков принял участие в заседании рабочей группы по реализации инициативного проекта «Я — строитель Будущего!».
1 октября, 17:10
«КВС» открыла продажи в новом корпусе ЖК «Любоград»«КВС» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Любоград». Это корпус №2.3 четвертой очереди, с красивым названием «Кот Баюн».
1 октября, 16:25
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый» ко Дню пожилого человекаБанк «Санкт-Петербург» ко Дню пожилого человека, который празднуется в России 1 октября, улучшает условия по вкладу «Пенсионный особый». Теперь максимальная ставка по этому вкладу составит 21% годовых на удобном сроке — 31 день. И это самая высокая ставка во всей линейке Банка и предлагается она особенным клиентам БСПБ — пенсионерам.
1 октября, 15:40
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у петербуржцевДоля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у петербуржцев выросла вдвое и составляет на сегодня около 12% от всего потребления в сети. Активность жителей Северной столицы в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 16,5%. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.
1 октября, 13:28